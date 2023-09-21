市區2路燈基座鏽蝕堪憂 竹北公所：已派工修繕

新竹縣竹北市公所附近2支路燈基座嚴重鏽蝕掏空岌岌可危，縣議員陳凱榮發現底座已有約5公分破洞、肉眼可視，加上義民中學、竹北國中學生及車流眾多，萬一發生傾倒後果不堪設想，竹北市公所強調，已派工修繕，預計14天完成汰換。

竹北市中華路2019年9月曾發生路牌因基座鏽蝕，導致傾倒意外，居民及謝姓鄰長發現華興路距離竹北市公所約250公尺處，2支路燈基座腐蝕，且破洞朝向路面，加上入秋東北季風逐漸增強，威脅人車安全，陳凱榮前天接獲陳情後，立即到現場查看。

陳凱榮發現2支路燈基座腐蝕穿透破洞，腐蝕約2分之1，破洞達5公分，肉眼可視，若遇到強風驟雨恐傾倒，加上這2支路燈位置右轉就是竹北市公所，左轉就是竹北國中、義民中學，希望竹北市公所盡速派員補強。

竹北市公所表示立即派工修繕，包含基礎重製及燈桿安裝，修繕時間約需14天，市公所指出，公所轄管路燈1萬多盞，每3年完成巡檢，公所今年並辦理縣治一期套筒式鐵桿更換等工程，加強穩固路燈基座，並更新LED燈具，共改善85支燈桿，汰換200盞LED燈，逐年編列相關預算，持續辦理路燈基座改善工程。