滿足榮民性事需求 新竹榮家引進情趣用品販賣機

新竹榮民之家去年首創成立「榮莒室」，讓榮民能有隱私且溫馨的空間，解決性需求，但榮家觀察使用人次不多，經問卷調查了解榮民多擔心會被貼標籤，榮家因此轉型推出榮莒2.0方案，強化心理健康、兩性課程等，昨天簽約業者宣布引進情趣用品販賣機，讓榮民可自行選購。

國軍退除役官兵輔導委員會去年7月在新竹榮民之家設立榮莒室，套房規格雙人床、冷氣、電視、桌椅等，還有一套衛浴，打開電視可以觀看彩虹頻道，一旁還貼心放置女星清涼寫真集、保險套等物品，新竹榮民之家主任白恩惠說，只要榮家住民或夫妻檔都可申請使用房間，工作人員也會安排專人清潔，不過，使用人次不多，經問卷調查了解，是榮民擔心會被貼標籤。

新竹榮家昨天與業者簽約啟用名為「幸福小棧」的情趣用品販賣機，機台就設在院區第2棟建物1樓，總共多達48樣商品販售陳列，價格200元起跳，約為市價的6到7折價格，24小時營運，不少榮民好奇，由於輔具外頭都有包裝，希望能夠有展示樣品，或是解說圖片可以參考，榮家說明後續會評估搭配衛教影片加強說明。

「希望長輩都能有身心靈健全的發展。」白恩惠說，這些親密輔具都經過嚴格挑選，商品都是合格安全的，也都有產品意外險，讓長輩使用更安心，榮家同時也與北榮新竹分院、性學博士林燕卿合作，在醫療、心理健康與性教育等方面支持榮民，希望生活更為健康正向。