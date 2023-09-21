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降低機車事故死傷 苗栗盤點熱區 4處優先改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市光復路、天雲街口去年發生10件事故，造成15人受傷，涉及機車51%，縣府鎖定規畫改善。記者范榮達／攝影
苗栗市光復路、天雲街口去年發生10件事故，造成15人受傷，涉及機車51%，縣府鎖定規畫改善。記者范榮達／攝影

機車人包鐵，苗栗縣盤點分析機車事故熱區，鎖定苗栗市、頭份市、竹南鎮4處改善，其中，苗栗市縣府路、忠孝路口新設號誌管制，8個月以來，有效降低機車死傷事故，另3處規畫改善中。

謝姓上、下班族天天必經縣府路、忠孝路口，有感三岔路口設置紅綠燈號誌，他表示，路口附近公家機關、賣場、店家以及住家密集，沒有號誌各走各的，轉彎、直行車流衝突，有了紅綠燈管制遵循，路口秩序大有改善。

交通部道安統計，全國去年機車事故6780件，死亡36人，受傷7700人，機車是造成死傷最多的運具，苗栗縣政府盤點全縣去年前20大易肇事路段分析，鎖定涉及機車比率最高的前4名，優先推動改善。

其中，頭份市中正路、信東路、中華路口（上公園）去年發生事故15件，造成20人受傷，涉及機車比率49%；竹南鎮博愛路、大營路口14件，造成22人受傷，涉及機車47%；苗栗市光復路、天雲街口10件，造成15人受傷，涉及機車51%；縣府路、忠孝路口10件，造成13人受傷，涉及機車48%。

縣府指出，縣府路、忠孝路口先前是無號誌路口，去年底增設行車管制號誌，取消縣府路機慢車道，並配合行人環境改善，縣府路增設實體人行道，縮小道路面積，統計2020年至2022年發生20件事故，今年1至8月3件，有效減少事故，另3處縣府及公所等相關單位規畫推動改善。

紅綠燈

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