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10月2日至15日試營運 楊梅體育園區 全館免費體驗

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
楊梅體育園區為全桃園最大體育園區，今年4月完工目前交給OT廠商裝修中，10月2日至15日試營運全館免費體驗。記者翁唯真／攝影
楊梅體育園區為全桃園最大體育園區，今年4月完工目前交給OT廠商裝修中，10月2日至15日試營運全館免費體驗。記者翁唯真／攝影

桃園市楊梅體育園區今年4月完工，目前交給OT廠商裝修中，10月2日至15日試營運全館免費體驗，有4項好康供民眾使用，提供泳池、健身房免費入場，球館、游泳及韻律課程免費體驗，身體組成分析試營運期間免費1次，還有活動期間全館櫃台商品最低享8折，預計10月16日收費營運。

楊梅體育園區在國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處，1棟地下1層及地上4層跆拳道暨運動場館，總樓地板面積約4343坪，全桃園最大的體育園區，工程經費約6.56億元，其中教育部體育署補助4.32億元、市府編列2.24億元。

1樓規畫入口大廳及游泳區域，2至4樓跆拳道練習及競賽區、健身區、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室等，地下室及戶外部分空間規畫約99輛汽車及65輛機車停放空間。

市政府體育局指出，工程今年4月完工，交由OT廠商裝修，10月2至15日試營運全館免費體驗，預計於10月16日起收費營運，並比照其他運動中心的公益時段、持敬老卡免費及加值，有關泳池1.5小時需清場一次，引發民眾熱議，體育局主要考量試營運，預估會有大量民眾前來體驗，將針對泳池水質加強把關，水質淨化循環中需有過濾及加藥反應時間，始得維護品質，才會有1.5小時清場機制。

體育 水質 健身

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