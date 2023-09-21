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中大蓋醫院受阻 市府：先縮小規模

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑翁唯真／桃園報導

中央大學計畫在桃園市八德興建499張急性病床的區域醫院，但因為醫療分區歸屬北桃園，北桃園又有長庚醫院、部立桃園醫院等大型醫院，受限每1萬人50床規定，今年2月遭衛福部否決，地方仍盼計畫成行，市府則建議中大先縮小醫院規模，循序漸進發展。

據了解，中央大學2021年獲市府無償撥用八德2.55公頃大學用地後，有意建醫院委外經營，雖然計畫受阻，現階段仍有占地0.95公頃健康智慧科技園區計畫，預計12月啟動招商；健康智慧科技園區計畫包含智慧門診、生殖醫學和長照中心，另有創新基地與人才培育中心，但地方仍希望有醫院進駐。

桃園市議員許家睿指出，按桃園次醫療分區規範，八德與桃園、龜山、蘆竹、大園、大溪和復興等行政區被歸類在北桃園組。由於衛福部有規定每1萬人不得逾50床的病床設置比例，北桃園又有長庚、部立桃園醫院等大型醫院，且長庚醫院就占了2918床，中大已無剩餘床位可申請設立醫院。

許家睿表示，長庚鄰近新北林口，也服務不少新北人，建議市府向中央爭取，將長庚病床部分占比畫歸新北，騰出可設置的病床數量讓桃園運用。另外，市府若有心要推市立醫院，也可考慮與中大合作，先蓋99床以下、市府可核准的地區醫院，後續再視情況拓展規畫。

市議員呂林小鳳表示，八德不僅醫療資源少，婦幼醫療資源更是欠缺，看病掛號等1、2小時是常有的事，建議市府與校方可以朝婦幼醫院的方向努力；市議員楊朝偉認為中大應盡快調整發展方向，活化校地，避免蓋醫院議題淪為建商炒作房價廣告。

中央大學表示，八德校區在桃園市府支持下，已獲教育部同意調整招商策略，將分先後期進行園區開發。先期主要設立「健康智慧科技園區」與「新創基地與國際人才培育中心」，後期將持續醫院規畫開發，與政府高齡及長照政策結合，以提升桃園市醫療資源及可近性。

市府衛生局表示，中大八德校地面積未達興建市立醫院規模，市立醫院的設置還在評估其他地點，有建議中大朝「醫、養合一」方向規畫，以急症99床、安養200床為目標，市府可直接核准，之後再拓展規模。

部立桃園醫院 長庚 新北

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