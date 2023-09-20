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新竹大車站計畫公聽會9月25日登場 市府：廣徵民意

中央社／ 新竹市20日電

新竹市政府上月舉行「新竹大車站計畫」座談會聽取各界意見，市府今天表示，將於9月25日晚間7時辦「新竹大車站綜合規劃案」公聽會，廣徵民意納入後續推動方向參考依據。

新竹市政府今天發布新聞稿，都市發展處長翁義芳表示，8月22日的專家學者座談會邀請大學教授、公會代表、立法委員及新竹市議員參加，獲得許多寶貴建議，市府將公開對民眾說明綜合規劃案內容。

翁義芳說，「新竹大車站綜合規劃案」公聽會將於25日晚間7時於市府綜合大禮堂舉行，將邀請台鐵局派員參加，共同討論交流，希望能透過集思廣益，消弭各界歧見，達成最大共識。

都發處表示，此次公聽會將說明大車站計畫綜合規劃內容，包括整體規劃構想，以及被列國定古蹟的「新竹車站」景觀風貌管制，還有都市縫合與前後站串聯、周邊交通改善及土地使用與開發策略等，進行綜合歸納與開放式發言交流。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，很期待大新竹車站計畫公聽會，希望新竹市長高虹安能承諾過去擔任立委的諾言，持續推動支持新竹大車站計畫，新竹人要的是徹底解決交通問題的政策建設，而不是藉由大車站計畫生變為理由藉口來重啟後站都更，影響廣大市民的公眾利益。

綠黨新竹市議員劉崇顯說，高虹安去年3月擔任立委時曾質詢交通部，要全力支持大車站與輕軌的補助預算，呼籲高虹安應親自出席公聽會，明確向市民說明立場是否改變。

國民黨新竹市議員吳旭豐說，平面鐵路限制前後站發展，許多縣市政府近年爭取高架化，不解為何前市府堅持要推動「新竹大車站計畫」，他認為，要縫合前後站，不論是人行、車行，鐵路高架化會是最有效益的做法。

議員 高虹安

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