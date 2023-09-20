新竹創意科學師謝迺岳投入教育46年 奪教育奉獻獎今頒獎

新竹科學城社區大學專任講師謝迺岳，是知名創意科學達人，民國96年從新竹高中退休後，走入社區，從5歲孩童到90歲長輩都是他的學生，鍾情於科普教育的推廣，今年勇奪教育奉獻獎，今天也獲得頒獎表揚。

新竹市教師節表揚大會今天在新竹市文化局演藝廳舉行，竹市共有422位教師接受表揚。謝迺岳民國96年退休時，妻子李世英是新竹科學城社區大學的校長，她告訴謝迺岳新竹是科學城，但社區教育缺乏科學教育，這讓謝迺岳在退休後，繼續從事教學，至今已已46年，他專注教學的研發設計與教導，許多學校的老師更是他的學生，向他請益教學的秘訣。

他表示，人生做對兩件事情，一是娶到好老婆，另一個是將教師職業變成志業，教學是他一生最愛的工作，舉凡5歲的親子課程，設計出有趣的科學動手活動，家長可分享經驗，也讓孩子們從中發揮創意。

謝迺岳建議老師們，退休後繼續投身到教育工作，退休不過是人生中的第一階段，繼續從事教育，能延續自己的熱情，更加健康快樂，特別是少了在學校一定的事務壓力後，現今所投入的「都是為自己而活。」他長期到各地演講，常告訴台下老師們，「當老師不求升官與發財，只有滿滿的愛」，最愛的是與學生們分享，一番話讓台下老師們猛點頭。

教育處表示，今年竹市有兩位教師榮獲教育部殊榮，分別為科學城社區大學謝迺岳老師榮獲教育奉獻獎、育賢國中黃絢禧老師榮獲教育部師鐸獎。今日也特別頒發竹塹明志獎給在今年5月份意外離世的科園國小前校長王國生，王校長致力推動新竹市原民教育，讓原民教育有機會被看見。執教40年的時光，除了在教育上的努力，平時幽默風趣的王校長也擁有好人緣，讓許多師生都對他的離世都很悲慟不捨，今日由王校長的女兒王雨桐接受獎項，將對原民教育的愛能繼續傳承下去。

高虹安也表示，每位孩子的成長，要歸功於師長的付出，孩子所收穫的不只是知識上的增進，更多的是人格的成長與發展。市府將繼續當所有老師強而有力的後盾，持續推動教育政策，逐步改善學校教學環境。