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桃園資科局併入研考會 前資科局長批「倒行逆施」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
鄭文燦時期的資科局長余宛如（圖）發文指張善政倒行逆施，「上台就滅了資訊科技局，國門的資安恐擺爛」。圖／取自余宛如臉書
鄭文燦時期的資科局長余宛如（圖）發文指張善政倒行逆施，「上台就滅了資訊科技局，國門的資安恐擺爛」。圖／取自余宛如臉書

桃園市長張善政昨天宣布市府組織調整，資科局與研考會明年1月將合併為「智慧城鄉發展委員會」，政策引發關注，外傳是為了成立婦幼局做準備，雖然許多人樂觀其成，但也有少數負面批評。鄭文燦時期的資科局長余宛如昨天深夜發文，指張善政倒行逆施，「上台就滅了資訊科技局，國門的資安恐擺爛」；對此，桃園市新聞處長羅楚東回應余的批評顯然是對智慧城市與數位政府的認知過於淺薄。

余宛如以生小孩做比喻，指資科局就是從研考會生出來的，「我還沒看過生下的娃硬塞回去的」。她表示，張善政舉資科局資安預算1千多萬元，全府資安4500多萬元，資科局管不到卻要出來面對，明顯權責不符，這不但突顯張善政上任迄今對市政外行，對資安觀念更是錯誤，「難道台積電有工程師不小心插入帶有病毒的USB，造成主機中毒，要怪資安專責單位？」

余宛如表示，桃園跟台北是唯二有資訊科技局的直轄市，這也是桃園升格後，鄭文燦任內積極爭取員額與預算促成，資訊科技從幕僚性質的單位成為政務推動的幫手，也提高桃園的國際競爭力。過去以府級的智慧城市推動委員會推動各局處的科技近用與政策，在智慧城市方面獲獎無數，桃園更2次獲得全球智慧城市的首獎，「張市長滅了資科局，卻沒有先拿出具體強化資安的預算跟做法，國門之都的資安能擺爛嗎？」

桃園新聞處長羅楚東則表示，市長張善政說明很完整，隨著科技的發展，借用數位科技來提升管理效率的做法在企業已經相當成熟，政府部門也需要有新的數位思維與管理模式，因為現有的組織型態比較無法做到科技引導，敏捷的管理方式。

羅楚東進一步解釋，資科局與研考會的合併沒有誰併誰的問題，成立全台首個「智慧城鄉發展委員會」，主要是希望透過「委員會」的跨機關規劃，扮演協調角色，擴大跨機關推動與整合能量，達到推進智慧桃園的目標。

桃園市長張善政昨天宣布市府組織調整，資科局與研考會明年1月將合併為「智慧城鄉發展委員會」，鄭文燦時期的資科局長余宛如批明政策是倒行逆施。圖／翻攝自余宛如臉書
桃園市長張善政昨天宣布市府組織調整，資科局與研考會明年1月將合併為「智慧城鄉發展委員會」，鄭文燦時期的資科局長余宛如批明政策是倒行逆施。圖／翻攝自余宛如臉書

資安 張善政 余宛如 鄭文燦

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