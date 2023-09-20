苗栗縣警局防詐 邀紐約國際顧問公司總經理陳文敏任代言人

為強化員警新聞處理能力，增進與媒體互動關係及發言人專業知能，苗栗縣警察局特邀請紐約國際管理顧問公司總經理陳文敏擔任防詐代言人，講授「警察機關新聞媒體處理及演練」，以警界輿情危機案例，建構受訓學員危機溝通處理觀念，提升面對媒體的發言應對能力。

苗栗縣警察局表示，講師陳文敏女士出身高雄飯店望族，自美國紐約大學畢業後，在紐約從最基層的實習帶位開始，以優質的服務形象，創造自己的價值與品牌，陞遷至頂級飯店副總，突破華裔、女性「雙重少數」的奇蹟。1996年回台灣成立紐約國際管理顧問公司並任總經理，將美國最新的服務理念帶入亞洲各大企業，在品牌行銷及媒體經營有豐富的實戰經驗。

陳文敏則表示，台灣的警察除了執法者的身分，還是人民的保母，她鼓勵每位員警成為警察局的品牌大使，在警政領域展現專業能力，一點一滴的累積，讓民眾認同臺灣警察的貢獻與價值。

陳文敏也向學員分享媒體應對的技巧，尤其重視發言人的溝通表達能力，措辭、腔調及肢體語言缺一不可，展現熱情與專業，並鼓勵發展職場社交能力，用關心、微笑來面對周遭的人，提高社會大眾對警察人員的好感度及信任度。

局長莊勝雄感謝陳文敏總經理與大家分享她的寶貴經驗，透過授課及實況演練培養同仁危機處理能力及媒體溝通技巧，期望未來在面對新聞處理與輿情危機時，能第一時間妥適說明警方的作為，並讓民眾認同警察工作的付出，以提升警察機關的形象。