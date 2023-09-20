桃園首座學、術科合一無人機考場 設有一條龍培訓課

隨著無人機應用日趨廣泛，加上無人機培訓與專業考照需求增加，桃園中壢南亞技術學院特別向民航局申請成立「遙控無人機學科與術科測驗考場」，同時也是桃園第1座兼具無人機學、術科考場。校方更設有無人機教學課程，讓學習考照1條龍服務就可完成。

現在無論是軍事國防、地形地質探測、農業噴灑、巡檢救災等，都能運用無人機完成，且警察局、消防局、建築師公會、不動產協會及保全公會等公民營機構，也有無人機的空拍、3D建模或巡檢等應用需求，因此考照人數逐年增加。

今考場順利揭牌，南亞技術學院校長連信仲表示，校方利用操場空間來當作考場，該考場可考取25公斤以下的無人機證照。校方與無人機專業技術與服務經驗物聯電網股份有限公司攜手合作成立「無人機培訓基地」與「無人機考照中心」，並推出相關之培訓課程，包含熱門的無人機專業飛手考照班、無人機組裝課程、空拍建模課程、無人機綠能巡檢課程、農噴培訓課程等，除可藉此提升教師與學生實務應用能力外，並同時滿足相關領域在職人士進修需求。

桃園交通局運輸規劃科長陳家緯表示，交通局管制飛行120公尺以下的無人機，至於250公克以下的無人機被歸類為玩具，因此不受考照限制，可以自由在非禁航的區域內飛行，一般空域區域只有綠區例如公園、學校空地等可開放飛行，若無證照非法使用將可依違反民用航空法遙控無人機專章挨罰3萬到6萬元。