921國家防災日 苗縣消防局今明舉辦震災救災動員演練

台灣經歷921大地震，有著重大傷亡的慘痛經驗，每年9月21日也訂為「國家防災日」，苗栗縣政府消防局今明兩天在竹南運動公園舉辦大規模震災救災動員演練；消防局表示，災害防救工作為年度施政重點之一，盼透過平日充份整備與演練，提升能量，並落實民眾防災意識，將災害損失降到最低。

此次演練分別在竹南運動公園實施動員集結演練、竹南國中海口分校預定地實施評估、搜索及救援演練及頭份運動公園實施大規模收容處所作業演練。

有鑒於全球氣候變遷，地震災害頻傳，台灣本島的台南、高雄、花蓮及台東近年也發生大規模震災，今明演習內容為模擬新城斷層發生規模6.9大規模地震，演練動員集結、救災據點開設與後勤支援、支援部隊進駐救災據點、大規模震災人命搜救指揮管制、評估、搜索及救援（ASR）作業、建立緊急資通訊、災害應變中心與救災據點視訊、國家級災難醫療救護隊（DMAT）災害緊急醫療應變實作」及「大規模收容處所作業」等項目。

參加單位有內政部消防署、衛生福利部北區緊急醫療應變中心、國家通訊傳播委員會、內政部空中勤務總隊、台中市政府消防局、嘉義縣消防局、嘉義市政府消防局、高雄市政府消防局、高雄港務消防隊、屏東縣政府消防局、陸軍第十軍團、中華電信、台灣中油公司、台灣自來水公司、佛教慈濟慈善事業基金會、紅十字會苗栗縣支會、苗栗縣後備指揮部及苗栗縣各災害防救機關等共27個單位參演，以演習建立各災害防救組織合作默契和團隊精神，促使民眾認知正確的防救災觀念，確實保障鄉親生命財產安全。