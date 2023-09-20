「首惜廚師甄選」 總決賽 苗栗獲創意食育、惜食特色兩大獎項
環境部主辦的「首惜廚師甄選活動」全國總決賽，苗栗縣成績亮眼，在全國22縣市競爭中脫穎而出，教案組及食譜組分獲「創意食育獎」與「惜食特色獎」，為苗栗縣在全國賽奪得佳績，以實力展現苗栗縣推廣惜食環境教育成果。
苗栗縣環保局指出，君毅高中林季佳、謝琬婷、吳森澤3位老師組成的冠軍隊伍代表參加「惜食教案組」，以「點食成金、餐餐好滋味」為名的課程教案，帶學生關心食安相關議題、影響飲食行為的因素，進而讓學生將剩食二次加工後變成全新料理，強調吃格外、惜食材、愛推廣、愛分享等主題，充分呼應「餐餐好滋味、剩菜變天菜、省錢又美味」的惜食金句，獲得創意食育獎。
惜食料理食譜組參賽代表黃毓涵出身農家，她熱愛做料理，對食材格外珍惜，使用客家特色「炸婆菜」為主題，將花椰菜從菜梗到花，搭配胡蘿蔔及南瓜不去皮的全食物利用，真正做到零廚餘；「HAKKA饗食」這套菜色以客家腐乳涼拌菜心、炸婆菜及炸綠花佐桔醬，濃郁的客家風味吃法，更展現在地特色，贏得惜食特色獎。
苗栗縣環保局長陳華盛表示，今年是環境部首次結合各地方政府環保局擴大舉辦「首惜廚師甄選活動」，獲獎者都是經地方初賽、全國總決賽層層關卡脫穎而出，對珍惜食物的熱情及推廣，值得各界學習效法，未來將持續推廣惜食環境教育理念，和全民一起落實惜食行動、減少廢棄物降低環境負荷。
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