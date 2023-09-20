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中秋暨國慶連續假期 台61線封閉苗栗縣6處平交路口

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
9月30日至10月1日、10月9日至10月10日中午12點至晚上9點，台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+520復興路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口及台61線101K+300苗11大山腳橫向路口封閉。圖／公路局提供
9月30日至10月1日、10月9日至10月10日中午12點至晚上9點，台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+520復興路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口及台61線101K+300苗11大山腳橫向路口封閉。圖／公路局提供

112年中秋國慶連續假期自9月29日至10月1日及10月7日至10月10日共計7天，因應台61線全線通車後連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，交通部公路局自9月30日（星期六）至10月1日（星期日）、10月9日（星期一）至10月10日（星期二）共計4天，將部分時段封閉台61線竹南、後龍路段平交路口。

公路局中區養護工程分局表示，台61線苗栗縣竹南、後龍路段為今年中秋暨國慶連續假期重要交通疏運路段，為有效疏解台61線北上車潮，將部分時段封閉6個平交路口，以利西濱快速道路主線車流疏導，封閉路段及時段，將由苗栗工務段派員會同現場警力協助引導車流。

封閉路口計有6處，台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+520復興路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口及台61線101K+300苗11大山腳路口，9月30日至10月1日、10月9日至10月10日中午12點至晚上9點橫向路口封閉。

平交路口封閉係採快慢車道以交通錐、連桿阻隔，路口時制改採閃光時制，主線車流不受號誌影響續進，封閉期間支道可由側車道進出，呼籲用路人如需穿越台61線封閉路口務必提前改道。

國慶 中秋 車道

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