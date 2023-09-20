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竹北市區2路燈基座鏽蝕掏空 議員憂新竹風大傾倒砸傷學生

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
居民指出，前天發現自家門口路燈基座有腐蝕情況，因腐蝕處朝向路面，怕傾倒危及道路人。記者黃羿馨／攝影
居民指出，前天發現自家門口路燈基座有腐蝕情況，因腐蝕處朝向路面，怕傾倒危及道路人。記者黃羿馨／攝影

新竹縣距離竹北市公所約250公尺處有2支路燈基座嚴重鏽蝕掏空，加上新竹陣風強大，恐有傾倒疑慮，新竹縣議員陳凱榮獲報後前往勘查，發現底座已有約5公分破洞、肉眼可視，且附近就是義民中學、竹北國中，學生、車流眾多，若再不維修萬一發生傾倒後果不堪設想。竹北市公所也強調，已派工修繕，經檢視燈桿需整支汰換，預計工期14天完成。

居民指出，前天發現自家門口路燈基座有腐蝕情況，因腐蝕處朝向路面，怕傾倒危及道路人，由於2019‎年9月竹北市中華路上就曾發生路牌因基座鏽蝕導致傾倒意外，因此他也不敢大意，發現後立即通報里長、鄰長和議員來關心。謝姓鄰長也說，獲報後他已將24鄰全部路燈巡檢一遍，發現華興路上有2支電燈基座都已腐蝕。

陳凱榮表示，昨天接獲居民、鄰長陳情後，也立即到現場查看，發現這2支路燈不僅基座腐蝕嚴重，且都已經穿透破洞，腐蝕約2分之1，破洞達5公分，肉眼可視，若遇到強風驟雨，恐發生傾倒，加上這2支路燈都是在交通流量大的地方，右轉就是竹北市公所，左轉就是竹北國中、義民中學，因此他也立即通報竹北市公所，希望盡速來補強。

竹北市公所也表示，該路燈昨天接獲里長和議員通報後已立即派工修繕，經派工檢視後因燈桿需整支汰換，包含基礎重製及燈桿安裝，修繕時間約需14天，竹北市公所會盡速完成，以維護民眾安全。

竹北市公所說明，目前竹北市公所轄管路燈達1萬多盞，經民眾陳情或里長通報維修的路燈，一年達3600餘件，辦理修復後均會一同巡檢及巡視周邊其餘路燈情形，查看是否有故障或傾倒銹蝕之疑慮。

竹北市公所強調，每3年將進行、完成全轄區路燈巡檢，因巡檢發現有老舊基座鏽蝕，公所於今年辦理「縣治一期套筒式鐵桿更換等工程」加強穩固路燈基座並更新LED燈具，共計改善85支燈桿汰換200盞LED燈，並逐年編列相關預算，持續辦理路燈基座改善工程。

竹北市公所表示，後續除路燈維修期間辦理加強巡檢，公所也會與各里長建立聯繫網絡，如有發現路燈鏽蝕、損壞及不亮等情形，均會立即通報派工維修，維護民眾安全。

議員陳凱榮獲報後前往勘查，發現底座已有約5公分破洞、肉眼可視。記者黃羿馨／攝影
議員陳凱榮獲報後前往勘查，發現底座已有約5公分破洞、肉眼可視。記者黃羿馨／攝影
居民指出，2019‎年9月竹北市中華路上就曾發生路牌因基座鏽蝕導致傾倒意外。圖／讀者提供
居民指出，2019‎年9月竹北市中華路上就曾發生路牌因基座鏽蝕導致傾倒意外。圖／讀者提供
由於附近就是義民中學、竹北國中，學生、車流眾多，議員陳凱榮憂心，若再不維修萬一發生傾倒後果不堪設想。記者黃羿馨／攝影
由於附近就是義民中學、竹北國中，學生、車流眾多，議員陳凱榮憂心，若再不維修萬一發生傾倒後果不堪設想。記者黃羿馨／攝影
新竹縣距離竹北市公所約250公尺處有2支路燈基座嚴重鏽蝕掏空。記者黃羿馨／攝影
新竹縣距離竹北市公所約250公尺處有2支路燈基座嚴重鏽蝕掏空。記者黃羿馨／攝影
竹北市區有2支路燈不僅基座腐蝕嚴重，且都已經穿透破洞，腐蝕約2分之1，破洞達5公分，肉眼可視。記者黃羿馨／攝影
竹北市區有2支路燈不僅基座腐蝕嚴重，且都已經穿透破洞，腐蝕約2分之1，破洞達5公分，肉眼可視。記者黃羿馨／攝影

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