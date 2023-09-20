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全桃園最大體育園區將試營運 全館免費4大好康一次看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊梅體育園區為全桃園最大體育園區，今年4月完工目前交給OT廠商裝修中，10月2至15日試營運全館免費體驗。記者翁唯真／攝影
楊梅體育園區為全桃園最大體育園區，今年4月完工目前交給OT廠商裝修中，10月2至15日試營運全館免費體驗。記者翁唯真／攝影

楊梅體育園區為全桃園最大體育園區，今年4月完工目前交給OT廠商裝修中，10月2至15日試營運全館免費體驗，有4項好康供民眾使用，提供泳池、健身房免費入場，球館、游泳及韻律課程免費體驗，身體組成分析試營運期間免費1次，還有活動期間全館櫃台商品最低享8折，預計於10月16日起正式收費營運。

為平衡南北桃園發展、促進全民運動風氣、提供市民良好的運動及休閒活動場所，規畫國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路交界處興建楊梅體育園區。

園區為1棟地下1層及地上4層跆拳道暨運動場館，總樓地板面積約4343坪，1樓規畫入口大廳及游泳區域，提供游泳池、蒸氣室、烤箱、SPA池、服務台、商店空間等；2至4樓提供跆拳道練習及競賽區、健身區、飛輪教室、籃球場、排球場、羽球場、桌球室、韻律及舞蹈教室、會議及辦公室。

而地下室及戶外部分空間規畫約99輛汽車及65輛機車停放空間，工程經費約6.56億元，其中由教育部體育署補助4.32億元、市府編列2.24億元。

工程今年4月完工，交由OT廠商裝修，10月2至15日試營運全館免費體驗，預計於10月16日起正式收費營運，並比照本市其他運動中心的公益時段、持敬老卡免費及加值。

體育局表示，而10月16至31日還有游泳池及體適能中心的月、季卡9折優惠、球館季租95折優惠、團體課程85折優惠，連購2門課享8折優惠（有氧、球類、泳訓課程可混搭）、私教課程95折優惠，連續2組24堂，第2組享85折優惠。

至於泳池1.5小時需清場一次，引發民眾熱議，體育局說，試營運時預估會有大量民眾前來體驗，將針對泳池水質加強把關，水質淨化循環中需有過濾及加藥反應時間，始得維護品質，才會有1.5小時清場機制。

楊梅體育園區為全桃園最大體育園區，今年4月完工目前交給OT廠商裝修中，10月2至15日試營運全館免費體驗，有4項好康供民眾使用。圖／翻攝自舞動陽光楊梅體育園區臉書
楊梅體育園區為全桃園最大體育園區，今年4月完工目前交給OT廠商裝修中，10月2至15日試營運全館免費體驗，有4項好康供民眾使用。圖／翻攝自舞動陽光楊梅體育園區臉書

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