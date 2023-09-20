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「看馬路有沒有屍體」？孩童判斷石虎出沒給的答案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎重要棲地，保育議題深植人心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎重要棲地，保育議題深植人心。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎重要棲地，但要如何知道牠的存在？目前在苗栗縣立體育場辦理的中台灣農業行銷展售會，孩童給了「看馬路有沒有屍體」的答案，引發網路熱議，生態專家有淡淡的悲傷。

苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣，及新竹市6縣市參與的中台灣農業行銷展售會，展期至9月24日，其中在會場的淨零循環永續農業館昨天友善農業的有獎徵答，生態專家拋出用什麼辦法可以知道所住地方周圍有石虎出沒？現場有孩童回答「看馬路有沒有屍體」。

答案引發熱議，生態專家有淡淡的悲傷，表示當時也有裝自裝相機、找腳印跟排遺等答案，有網友認為孩童因為沒有看過石虎活口，只能從課本、新聞等資訊，直接反應回答，也是代表部分事實。

縣府農業處自然生態保育科憂喜參半，指出石虎是淺山森林之王，棲地環境必須是食物充足、鄰近水源，且棲地適合，苗栗、台中、南投、彰化都有牠們的足跡，苗栗縣去年公布的調查結果，推估339.9隻至362.6隻間在苗栗定居。

縣府等相關單位一再宣導，包括保育石虎給付的生態薪水，苗栗市建功國小考試甚至入題，苑裡鎮蕉埔國小還是是全國第一所將石虎保育納入校訂課程的小學，林業及自然保育署最近才表揚「推動野生動物生命教育楷模獎」。

自然生態保育科認為「看馬路有沒有屍體」的答案，表示石虎保育相關知識深植孩童的心裡，其實縣府等相關單位近年來推動防治石虎路殺措施， 今年在卓蘭鎮、後龍鎮等地發生10起，也有減少趨勢。

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎重要棲地，保育議題深植人心。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎重要棲地，保育議題深植人心。圖／苗栗縣政府提供

石虎 苗栗縣 生態保育 自然生態

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