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多元滿足榮民性需求 新竹榮家首創引進情趣用品販賣機

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹榮民之家今天簽約宣布引進情趣用品販賣機，讓榮民可自行選購。記者張裕珍／攝影
新竹榮民之家今天簽約宣布引進情趣用品販賣機，讓榮民可自行選購。記者張裕珍／攝影

新竹榮民之家去年首創成立「榮莒室」，讓榮民能有隱私且溫馨的空間，解決性需求，但榮家觀察1年多來使用人次不多，經問卷調查了解，榮民多擔心會被貼標籤而興趣缺缺；為此，榮家轉型推出榮莒2.0方案，強化心理健康、兩性課程等，今天也簽約宣布引進情趣用品販賣機，讓榮民可自行選購。

國軍退除役官兵輔導委員會去年7月在新竹榮民之家首創設立的「榮莒室」，為套房規格，裡頭有雙人床、冷氣、電視、桌椅等，還有一套衛浴，打開電視可以觀看彩虹頻道，一旁還貼心放置女星清涼寫真集、保險套等物品，方便榮民使用。

新竹榮民之家主任白恩惠說，只要榮家住民或夫妻檔都可申請使用房間，工作人員也會安排專人清潔，不過，榮莒室使用人次不多，經問卷調查了解，是榮民擔心一旦使用會被「貼標籤」，也因此榮家基於正當兩性互動，決定以多元形式推動。

新竹榮家今天與業者簽約啟用名為「幸福小棧」的情趣用品販賣機，機台就設在院區第2棟建物1樓，總共多達48樣商品販售陳列，有一次性與重複性使用的助慰器、潤滑液、保險套、清潔液等，價格200元起跳，每樣售價約為市價的6到7折價格。

名為親密輔具販賣機的機台為24小時營運，讓不少榮民相當好奇，由於輔具外頭都有包裝，也讓榮民摸不著頭緒問「裡面是什麼？」「這樣怎麼用？」希望能夠有展示樣品或是解說圖片可以參考，榮家也說明後續會評估搭配衛教影片加強說明。

「希望長輩都能有身心靈健全的發展。」白恩惠說也提到，這些親密輔具都經過嚴格挑選，商品都是合格安全的，也都有產品意外險，讓長輩使用更安心。榮家同時也與北榮新竹分院、性學博士林燕卿合作，在醫療、心理健康與性教育等方面給予榮民支持，希望榮民在生活方面更為健康正向。

新竹榮民之家今天簽約宣布引進情趣用品販賣機，讓榮民可自行選購。記者張裕珍／攝影
新竹榮民之家今天簽約宣布引進情趣用品販賣機，讓榮民可自行選購。記者張裕珍／攝影
新竹榮民之家今天簽約宣布引進情趣用品販賣機，讓榮民可自行選購。記者張裕珍／攝影
新竹榮民之家今天簽約宣布引進情趣用品販賣機，讓榮民可自行選購。記者張裕珍／攝影
新竹榮民之家去年首創成立「榮莒室」，讓榮民能有隱私且溫馨的空間，解決性需求。記者張裕珍／攝影
新竹榮民之家去年首創成立「榮莒室」，讓榮民能有隱私且溫馨的空間，解決性需求。記者張裕珍／攝影
新竹榮民之家今天簽約宣布引進情趣用品販賣機，商品多元。記者張裕珍／攝影
新竹榮民之家今天簽約宣布引進情趣用品販賣機，商品多元。記者張裕珍／攝影
新竹榮民之家去年首創成立「榮莒室」，讓榮民能有隱私且溫馨的空間，解決性需求。記者張裕珍／攝影
新竹榮民之家去年首創成立「榮莒室」，讓榮民能有隱私且溫馨的空間，解決性需求。記者張裕珍／攝影

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