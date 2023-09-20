除了山道猴還有改管猴！桃園「靜桃專案」如何還人清靜、引其他縣市跟進潮？

難道山道猴子進市區了？夜深人靜，窗外響起如雷改裝車噪音，讓方墮入夢鄉的民眾，翻來翻去再也睡不著⋯⋯。許多台灣上班族每晚面臨的「噪音暴力」，引起桃園市政府的注意，市府搶先全國推動「靜桃專案」，自6月推行以來成功打擊這類「改管猴」，現在這些縣市也搶著跟進。

由自媒體創作者Eric Duan製作的熱門影片「山道猴子的一生」，因Eric上週現身受訪持續引熱議。除了片中男主角山道猴行徑引發討論，改車文化中另一種「改管猴」行為也曾被提及。不過，桃園6月進行「靜桃專案」，早就順利制止這類暱稱「改管猴」的改裝汽機車族行徑。

簡單來說，「靜桃專案」是桃園為解決改裝車輛造成的飆車、噪音問題，所推出的一項政策。由桃市環保局、警察局、經發局組成聯合稽查取締小組，並結合交通監理單位，針對桃園市約50次車輛噪音陳情熱點路段區域，及120家改裝車行加強列管稽查，以遏止改裝噪音車輛，維護民眾的生活品質與安寧。

這項政策推出後，獲得許多桃園民眾好評，被許多網友大讚「德政」、「這個是人民切身能感受到的，台灣一堆二輪四輪猴改管吵人」、「支持矯正那些猴子，讓他們悔改向上變成類人猿」。

民怨下降，陳情檢舉數下降13.4%

根據市府的統計資料，「靜桃專案」6月開始執行，截至8月23日為止，已有顯著成效。透過環警監聯合稽查攔檢，噪音超標告發數增加1.6倍，平均每月告發數222.5件，遠高於專案執行前5月的139件。從檢舉移送通知到檢的數據來看，陳情檢舉數也下降13.4%，由5月的434件，下滑至目前平均單月的375.6件，代表民眾不滿噪音的程度有所改善；移送件數則成長2.48倍，由專案執行前的948件，激增至目前平均單月約2351.6件的數字。

這些亮眼成績，吸引許多城市前來取經，市府透露，自桃園推動「靜桃專案」以來，全台許多縣市紛紛跟進規劃「改裝噪音車取締專案」，並強化相關稽查管制措施，以改善改裝車輛所引發的噪音擾民問題，相關城市包括：台中市的「靜城專案」、台南市的「寧靜專案」、新竹市的「靜城專案」等等。

特別是台南市更參考桃園市的做法，將原有的「移動式聲音照相設備」，改裝升級為「類固定式聲音照相設備」，大幅延長執勤時間，並搭配現行的「寧靜專案」勤務擴大稽查，強化取締車輛噪音的執法力道。

另7月底，北北基桃四縣市也展開跨域合作，聯手加強稽查取締工作，共同打擊改裝噪音車輛，還給北部民眾不受打擾的清夢。

台南將原有的「移動式聲音照相設備」，改裝升級為「類固定式聲音照相設備」，並搭配現行的「寧靜專案」勤務擴大稽查，強化取締車輛噪音的執法力道。取自台南市政府

法規存漏洞，改管成台灣另類交通地獄

改裝車輛噪音擾寧，陳情檢舉不斷，一直以來都是全國的民怨之首。桃園市府指出，由於車輛具高移動、跨區域使用，以及不定時不定點使用行駛的特點，導致取締困難的問題。

數據顯示，2018年至2022年，六都檢舉案共74449件，其中新北最多，達28453件，接下來依次為台北20264件、桃園9175件、台南7411件、高雄5062件、台中4084件，且呈逐年增加趨勢。

另外，自2018年到2022年，這5年來桃園市改裝噪音車共攔檢11278件，告發6934件，告發率61.5%，顯見不當改裝排氣管的行為，是造成車輛噪音超標並妨害人民生活環境安寧的最主要原因。

改裝行為是「因」，妨害安寧是「果」，要遏阻目前的「改管猴子」擾人安寧的現象，市府認為，必須透過中央修法嚴管「管改管吵（源頭立法嚴管）」，及地方嚴格執法取締「抓改抓吵（末端稽查重罰）」，共同遏阻違規改裝車輛噪音，才能還靜於民。

不過目前中央針對改管行為的法規管制不完備，儘管車輛製造及申請牌照使用，必須通過審驗取得車型安全、排氣及噪音等審驗合格證明。但有些民眾領牌使用後，任意變更經審驗合格的車體設備，公部門又因為尚無建立「變更設備後的應報請查驗複審機制」，導致不當改裝違規超標情形嚴重，成為台灣另一種形式的「交通地獄」。

由於沒有源頭管理，遏止改裝車擾人清夢，目前只能靠地方政府「抓改抓吵」，桃園市推動的「靜桃專案」，就屬這類地方自立自強的範疇。

至於「管改管吵」的源頭立法部分，桃園市府指出，今年6月初的行政院院會，副市長蘇俊賓正式向中央提案倡議「敦促中央加強改裝噪音車源頭管理及加重違規罰則」，並獲得行政院長陳建仁的高度認同。隨後包括交通部、環保署等中央機關，將相關建議列為參考，目前正在進行法規的修正作業，年底前可能就有好消息。

透過中央與地方的攜手，補上現有的法規漏洞，未來不只能靜「桃」，全民期盼的「靜台灣」願景，也不再是不可能的事情。

（本文出自2023.09.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）