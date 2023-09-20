新竹大車站計畫推不推？ 竹市府25日將辦大車站公聽會

難道山道猴子進市區了？夜深人靜，窗外響起如雷改裝車噪音，讓方墮入夢鄉的民眾，翻來翻去再也睡不著⋯⋯。許多台灣上班族每晚面臨的「噪音暴力」，引起桃園市政府的注意，市府搶先全國推動「靜桃專案」，自6月推行以來成功打擊這類「改管猴」，現在這些縣市也搶著跟進。

2023-09-20 10:43