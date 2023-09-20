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新竹大車站計畫推不推？ 竹市府25日將辦大車站公聽會

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹火車站。記者張裕珍／攝影
新竹火車站。記者張裕珍／攝影

總經費上百億元的「新竹大車站」計畫是否繼續推動備受地方矚目。新竹市政府今天指出，繼8月22日舉行專家學者座談會後，將於9月25日晚上7時在市府綜合大禮堂辦理「新竹大車站綜合規畫案」公聽會，市長高虹安誠摯邀請各界踴躍參加表達意見，廣徵民意納入後續推動方向參考依據。

都發處處長翁義芳表示，8月22日的專家學者座談會，邀請大學教授、公會代表、立法委員及新竹市議員參加，獲得許多寶貴建議。為了回應專家學者及民意代表提出希望市府繼續辦理公聽會向民眾說明的建議，市府當天也將首次公開對民眾說明綜合規畫案內容。

新竹大車站綜合規畫案公聽會將於25日晚上7點在新竹市政府綜合大禮堂（新竹市中央路109號旁幸福廣場後方）舉行；當天也將邀請台鐵局派員參加，共同討論交流，希望能透過集思廣益，消弭各界歧見，達成最大共識，也為大新竹長遠發展有更多意見交流討論。

都發處指出，此次公聽會將說明大車站計畫綜合規畫內容，包括整體規畫構想、古蹟景觀風貌管制策略、都市縫合與前後站串聯策略、周邊交通改善策略及土地使用與開發策略等，並進行綜合歸納與開放式發言交流，讓所有民眾充分了解，更廣為聽取並蒐集民意，期能謀求最佳方案，讓市民擁有更優質便利的生活環境。

新竹 高虹安 議員 台鐵

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