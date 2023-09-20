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桃園捷運綠線G01站連通道施工 八德建德路封路管制

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線G01車站連通道吊裝施工需要，市府計畫10月1日至11月15日對車站周邊道路實施交通管制。示意圖／桃園市捷工局提供
桃園捷運綠線G01車站連通道吊裝施工需要，市府計畫10月1日至11月15日對車站周邊道路實施交通管制。示意圖／桃園市捷工局提供

桃園捷運工程局因綠線G01車站連通道吊裝施工需要，計畫10月1日至11月15日對車站周邊道路實施交通管制公車站點也因會工程暫時遷移，捷工局呼籲民眾注意。

捷工局指出，此次工程管制路段主要是八德市建德路，其中長興路至中正一路上午9時至下午16時封閉南下路段，中正一路至興豐路則是南下路段全日封閉，建議民眾改道長興路、中正路或興豐路通行。另外，施工期間，建德興豐公車站牌將往南遷移85公尺，請民眾至新設臨時公車站候車。

捷工局也表示，施工期間因有可能造成民眾交通動線上的改變，請用路人配合義交人員疏導交通，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作，最新的交維資訊可參考官方網站

公車 交通管制 捷運 桃園

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