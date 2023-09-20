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桃園護學童 舉小黃旗過馬路

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市長張善政（前）昨天帶領小朋友，一同舉小黃旗帶黃帽過馬路。 記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（前）昨天帶領小朋友，一同舉小黃旗帶黃帽過馬路。 記者翁唯真／攝影

9月是交通安全月，桃園市交通局昨天在中壢林森國小周圍路口的號誌旁放置小黃旗供學生取用，過馬路時可高舉小黃旗，讓駕駛人注意並放慢速度。市長張善政昨帶領小學生舉黃旗過馬路時表示，將盤點周邊行人事故發生率較高的前30所學校試辦，結合改善行人環境，提高學生的步行安全。

交通局表示，日本一些小學為了守護孩童過馬路的安全，規定要戴黃色帽子，增加辨識度；交通部2011年曾製發17萬支「禮讓小旗」，發送全國8成的小一新生及擔任正、副路隊長的學童使用，希望學生養成過馬路安全。但發給學生1人1旗後，因為忘記帶出門，許多學校執行此舉就不了了之，成效有限。

林森國小校長曾文政表示，交通局給的40支小黃旗寫著「穿越中」，只在上學、放學時才放進號誌桿旁的桶子，其餘時間由導護老師收著，避免遺失。昨天首度推行這項措施，學生們都覺得新奇、接受度很高，相信一定有作用。

交通局指出，其他縣市推動過舉旗過馬路，但都是發給學生1人1支、自行保管，桃園採共用方式，製作數量也減到最小規模，學生過馬路時可直接拿取，相對方便，因此也盤點去年度學校周邊學生行人事故排名前30的學校優先試辦。

張善政說，學童舉小黃旗過馬路除可提高辨識度，也一併宣導「路口退三步停等」、「確認綠燈秒數足夠、左看右看再左看，走行人穿越道通過路口」、「穿越過程不嬉鬧，隨時注意轉彎車」等原則，協助學童建立良好的交通安全觀念。

小學生 桃園

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