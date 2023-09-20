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斥資1.72億 苗市運動館預計2025完工
苗栗市公所斥資1.72億元興建全民運動館昨天動工，預計2025年3月完工，新川里長林秀城等地方人士樂觀其成，市公所原則會委外經營，採使用者付費，盼帶動運動風氣。
苗栗市全民運動館在市區中正路旁精華地段，原是國立苗栗農工舊校區，公所活化利用；市長邱鎮軍指出，全民運動館爭取過程一波三折，縣府協助用地變更，補助2000萬元，公所爭取體育署前瞻基礎建設計畫補助1億，加上自籌5200萬，總工程經費1億7200萬，打造運動場域。
全民運動館樓地板面積約2950平方公尺，1樓規畫綜合球場、舞蹈教室、兒童遊戲室；2樓體適能教室、飛輪教室、TRX懸吊訓練教室及桌球室等，公所爭取在運動館下方、田寮圳礫間水質淨化場旁的空間，闢建足球場，提供更多樣化運動空間。
林秀城等地方人士肯定運動館多樣化運動項目及色彩鮮明時尚活設計，認為會吸引民眾想去運動，尤其在市中心位置，交通相當便利，且毗鄰公有停車場，讓人期待；公所指出，運動館預定2025年3月完工，原則委外經營使用者付費，但會評估地域、年齡等層面，希望充分發揮預期功能。
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