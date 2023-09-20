中壢泰豐自辦重劃 舊建物動工拆除

泰豐輪胎中壢廠舊廠土地推動自辦市地重劃，由於在中壢區中華路二段精華地段，備受注目，昨舉辦既有建築物拆除工程動工典禮，未來當地將出現住宅、公園、道路及停車場等，甚至有大型購物中心；市長張善政形容，此案創造土地、人口和公設用地三贏，可持續帶動中壢地區成長。

泰豐輪胎因在觀音設新廠，生產能量轉移，騰空的中壢舊廠土地推動自辦市地重劃，去年經市府公告核准實施，主要範圍東至新街溪黃屋庄支線、西至普義路東側約70公尺、南至中原豪景社區、北至生態綠地，面積8.86公頃，公共設施用地3.34公頃，建築用地面積為5.52公頃，以容積率200%計算，住宅區總樓地板面積約11.05公頃，預計2025年底至2026年完成。

張善政指出，泰豐自辦市地重劃區創造三贏局面，首先，土地因重劃價值倍增；其次，重劃後未來規畫為住宅區；第三，市府省下公設用地徵收費用，中壢將因此改頭換面。

立委魯明哲則說，鄰近還有土地重劃20多年的工商綜合區遲未開發，只蓋1間家樂福，其餘空地雜草叢生，希望泰豐也能趕緊進入實質開發。

泰豐輪胎董事長陳恒寬回應，工商綜合區可開發面積逾4公頃，會一併和重劃區努力串聯開發，未來將建設大型購物商場。