聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢泰豐自辦重劃 舊建物動工拆除

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園中壢泰豐自辦重劃區既有建築物拆除工程動工，預計8.86公頃土地能在2025年底至2026年完成重劃。記者翁唯真／攝影
桃園中壢泰豐自辦重劃區既有建築物拆除工程動工，預計8.86公頃土地能在2025年底至2026年完成重劃。記者翁唯真／攝影

泰豐輪胎中壢廠舊廠土地推動自辦市地重劃，由於在中壢區中華路二段精華地段，備受注目，昨舉辦既有建築物拆除工程動工典禮，未來當地將出現住宅、公園、道路及停車場等，甚至有大型購物中心；市長張善政形容，此案創造土地、人口和公設用地三贏，可持續帶動中壢地區成長。

泰豐輪胎因在觀音設新廠，生產能量轉移，騰空的中壢舊廠土地推動自辦市地重劃，去年經市府公告核准實施，主要範圍東至新街溪黃屋庄支線、西至普義路東側約70公尺、南至中原豪景社區、北至生態綠地，面積8.86公頃，公共設施用地3.34公頃，建築用地面積為5.52公頃，以容積率200%計算，住宅區總樓地板面積約11.05公頃，預計2025年底至2026年完成。

張善政指出，泰豐自辦市地重劃區創造三贏局面，首先，土地因重劃價值倍增；其次，重劃後未來規畫為住宅區；第三，市府省下公設用地徵收費用，中壢將因此改頭換面。

立委魯明哲則說，鄰近還有土地重劃20多年的工商綜合區遲未開發，只蓋1間家樂福，其餘空地雜草叢生，希望泰豐也能趕緊進入實質開發。

泰豐輪胎董事長陳恒寬回應，工商綜合區可開發面積逾4公頃，會一併和重劃區努力串聯開發，未來將建設大型購物商場。

泰豐輪胎 重劃區

延伸閱讀

陳吉仲請辭 張善政：不要換湯不換藥、地方最在乎完整資訊揭露

張善政滿意度居後段班？ 桃園綠營：跟鄭文燦比退步很多

進口蛋爭議延燒 張善政跟進盧秀燕宣布桃園營養午餐禁用液蛋

桃園楊梅公所上浮問題解決10月2日啟用 張善政：可安心使用

相關新聞

桃捷工程減房屋稅 承租店家未受惠

桃園捷運綠線工程如火如荼進行，多處工區周邊店家被工程護欄擋住，生意大受影響，市府雖有房屋稅減免政策，但店家多承租戶，未能...

竹縣18處人行步道 明年底前改善

為維護學生、行人安全，新竹縣政府與各鄉鎮市爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，提出18件人行步道改善工程，獲營建署核...

中壢泰豐自辦重劃 舊建物動工拆除

泰豐輪胎中壢廠舊廠土地推動自辦市地重劃，由於在中壢區中華路二段精華地段，備受注目，昨舉辦既有建築物拆除工程動工典禮，未來...

桃園護學童 舉小黃旗過馬路

9月是交通安全月，桃園市交通局昨天在中壢林森國小周圍路口的號誌旁放置小黃旗供學生取用，過馬路時可高舉小黃旗，讓駕駛人注意...

桃竹2處上浮停車場 改善

前瞻預算補助兩億興建的新竹市關埔國小地下停車場完工後，基地竟上浮傾斜一度達9公分，本報昨揭露後，市長高虹安表示，將確保工...

斥資1.72億 苗市運動館預計2025完工

苗栗市公所斥資1.72億元興建全民運動館昨天動工，預計2025年3月完工，新川里長林秀城等地方人士樂觀其成，市公所原則會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦