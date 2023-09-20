竹縣18處人行步道 明年底前改善

為維護學生、行人安全，新竹縣政府與各鄉鎮市爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，提出18件人行步道改善工程，獲營建署核定4.56億元執行，補助率達100%，預計明年底前陸續完成，屆時人行環境可望展現新樣貌。

縣府工務處代理處長陳盈州昨指出，配合行政院道路交通安全精進作為政策，縣府盤點易肇事路口、校園周邊及校內道路等，其中12所學校列管優先改善危險道路，除3所改善完成，連同易肇事路口共提出18件改善工程。

工程包括校園周邊及校內危險道路改善類15件、易肇事路口改善類2件，碰撞構圖系統1件，改善經費最多的為陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程，經費約7070萬元。

陳盈州說，陽明交大客家學院沿自強南路到文興路整個街廓的人行道多處破損，有電箱阻礙通行，將全部改善及遷移。

另有山崎國小、竹北國中、竹北國小、關西國小、竹仁國小、二重國小、中山國小、竹東高中及上館國小等通學步道、竹東鎮光明路人本環境建置工程、竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程、新竹縣現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統，都由提案單位負責執行，工程經費1千多萬到4千多萬元不等，預計全部在明年底前陸續完成。

陳盈州表示，該計畫經費中央以特別統籌分配稅款支應，營建署編列4.56億元，其中中央補助3.75億，地方配合款8221萬。