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桃捷工程減房屋稅 承租店家未受惠

聯合報／ 記者陳俊智朱冠諭／桃園報導
捷運施工期間市政府給予周邊住家店家房屋稅優惠。記者鄭國樑／攝影
捷運施工期間市政府給予周邊住家店家房屋稅優惠。記者鄭國樑／攝影

桃園捷運綠線工程如火如荼進行，多處工區周邊店家被工程護欄擋住，生意大受影響，市府雖有房屋稅減免政策，但店家多承租戶，未能實質受惠，甚至抱怨只有房東撿到便宜；市府地方稅務局長姚世昌昨表示，希望房東讓利促使房客長租，但租賃屬民間交易契約，公權力不宜過度介入。

桃捷綠線工程目前分段進行，桃園區中正路、八德區介壽路都有潛盾機挖掘地下化路線，預估桃園G11到G12站之間路段2026年完工，G10站路段2028年到2029年完工，G09站到八德介壽路一帶工程2030年做完。

在中正路經營小吃的呂姓業者表示，捷運工程進場前，一個月營收大約20萬元，後來被工程圍籬擋住後，生意直接掉一半，剩下10萬要支付房租、水電和員工薪水等開銷，影響真的很大；自己店面總共被捷運工程圍籬擋過2次，每次時間大約2、3個月，客源2度流失，現在回想也只能苦笑「真不知道當初怎麼撐過來的」。

市府針對公共工程影響的房屋設有房屋稅減免優惠，交通全部阻斷者以7成核計，交通未全部阻斷者則有樓層區分，1樓以8成核計，2樓以上和地下樓層9成；地稅局統計，全市因捷運施工影響周邊房屋眾多，已核准房屋稅減免5110件，稅額約1168萬元。

姚世昌表示，市府減免房屋稅政策實施多年，也希望房東能讓利促使房客長租，但租賃市場始終究是屬於民間交易契約，公權力不宜過度介入，「我們能做的，就是讓租稅優惠更透明、更廣為民眾知悉」。

議員凌濤表示，若商家是自有店面，能緩解施工帶來的損害，但若是租用的店家則沒辦法直接受益，效果根本不明顯，建議不僅地方稅務機關給予房屋稅減免，經發局也要具體輔導店家，增加可能的減免項目或增加通路，讓受工程影響的店家受傷減低。

議員許家睿建議，房屋稅減免除考量受影響程度最高減徵30%以外，市府可研議若房東有出租事實且提供租客減租者，得額外提高減徵比例，補償店家。

捷運 房東 桃園

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