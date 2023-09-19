高虹安中秋禮盒「得標商」他起底是工策會委員 竹市府回應了

新竹市政府近日贈送中秋佳節禮盒，綠黨市議員劉崇顯查詢該月餅禮盒採購案得標廠商沈姓男子為市府工策會委員，女兒也是青年委員會委員，質疑其中沒有利益迴避，要求政風處調查。市府回應一切採購案皆依政府採購法辦理，廠商由評審小組委員評定符合需要廠商，呼籲停止捕風捉影行為，切勿傷害認真做事的公務同仁。

劉崇顯今天在臉書發文說，最近收到市府贈送月餅禮盒，他太太看到後隨口一句「以前好像都是新竹在地店家，怎麼這次是竹北的」，因此自己就順手釐清包裝上「漢神鐵板燒」的相關資訊。

劉崇顯表示，今年市府月餅的採購案得標廠商為「漢神小吃店」，再從其公司營登資訊得知沈姓負責人，其為高虹安市長聘任的工策會委員，其女也是高市長聘任的市府青年委員，顯示一家人都與高市長有一定程度的交情。

劉崇顯認為，從工策會委員張嘉綸讓自己開的安安3號店來市府活動擺攤，到另名工策會委員沈先生直接涉入市府採購標案，高虹安大喇喇地讓身邊的友人運用市府公家資源與預算，嚴正要求政風處立刻著手行政調查並提出報告，也要呼籲高虹安親自出面解釋清楚。

市府回應，今年採購的中秋禮品廠商總店確實位於新竹市內，並非所稱採購外縣市禮品；另市府早於2021年，前市府就有採購中秋節禮品前例，該年度果乾、茶禮也都沒有使用本市產品，民代不應藉此做文章，令人遺憾。

市府也強調說明，市府採購程序皆依政府採購法規定執行，過程公平公正公開，廠商只要非「拒絕往來廠商」，且符合招標公告資格，皆可參與投標，標案參考最有利標精神決標辦理，即由採購評審小組委員評審出符合需要廠商，且採購過程皆經主計及政風單位依法監辦。

市府說明，機關辦理採購，內部也會定期辦理稽核作業，採購過程一切皆依法辦理，呼籲停止捕風捉影，切勿傷害認真做事的公務同仁及新竹市在地商家。