張善政滿意度居後段班？ 桃園綠營：跟鄭文燦比退步很多

天下雜誌今天公布2023縣市首長施政滿意度調查，桃園市長張善政以67.3分列佳等組第5名，佳等組之前還有優等組和標竿組，所有縣市排名16，成績被桃園市議會民進黨團拿來與前朝鄭文燦第8名比較，成績大退步，應該反省；善政今天上午受訪時也有回應，所有的民調都是拿來虛心檢討，優點部分會再加強，缺點部分會再努力改進。

桃園市議會民進黨團副總召張肇員與議員陳雅倫都點名張善政本人少與民眾接觸，也鮮少參加活動，建議張多與民眾交流，才能真正解決問題；市議員余信憲和王佩毓則分別點出張市府在近幾次豪大雨淹水、誤殺沸沸擺拍和颱風假北北基桃不同步與民心相悖。

另外，市議員黃崇真則點出世界客家博覽會參觀人數稀稀落落；市議員魏筠認為張善政一直強調充分授權各局處，質疑「充分授權就是充分卸責」；市議員黃瓊慧議員則提到北北基桃此次滿意度都在後段班，根本是「北北基桃施政檢討聯盟」，呼籲張善政專心做好市長工作，不要將市政資源用在協助侯友宜總統候選人造勢，才是市民樂見。

張善政今天上午出席活動也被媒體問到對於排名看法。他表示，所有的民調都是拿來虛心的檢討，優點部分會再加強，缺點部分會再努力改進，反正永遠沒有止盡，繼續努力。