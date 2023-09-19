桃園捷運施工影響交通 地稅局減免房屋稅最多30%

桃園捷運施工中，桃園市政府地方稅務局今天說，家門口出入受影響可減房屋稅，將依施工單位函送清冊辦理房屋稅減免，最多減徵30%。有商家認為租店面不受惠於減稅，仍盼降租。

桃園捷運綠線為桃園自辦興建的第1條捷運線，共設21座車站、整體工程進度約50%。目前蘆竹區中正北路等處正在進行墩柱、帽梁等施作，桃園區中正路大興西路口，以及介壽路段、三民路等處有部分線道縮減。

桃園市政府地方稅務局發布新聞稿表示，因政府機關、公立學校、公營事業興辦或前揭機關依法核准由民間機構參與或投資興建的公共工程，施工期間達3個月以上者，周邊受影響的房屋，地稅局會主動依施工單位函送清冊辦理房屋稅減免作業，房屋稅最多可以減徵30%。

地稅局表示，公共工程房屋稅減徵適用範圍為公共工程施工路段兩旁的房屋，若設有中間分隔島的道路單側施工者，以該側施工道路旁的房屋為限，以前述施工道路為主要通道的巷、弄房屋也適用。

地稅局也說，減免幅度部分，若是施工路段道路封閉、交通全部阻斷者，房屋稅按7成核計；道路未封閉、交通未全部阻斷者，1樓房屋的房屋稅按8成核計，2樓以上及地下層房屋的房屋稅按9成核計，以前述施工道路為主要通路的巷弄房屋，房屋稅按9成核計。

據了解，除了住家外，受影響的商家種類繁多，除了銀行、便利商店等較不受影響，餐飲、服飾及零售業等都受到衝擊，有商家認為，租店面經營之下減免房屋稅賺到的是房東，對他們的影響不大，也有商家認為，減稅後可和房東商議減租，總比沒有減免好。