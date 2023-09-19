新竹縣18件人行步道改善工程 獲中央核定4.56億補助

為維護學生、行人安全，新竹縣政府與各鄉鎮爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，提出18件人行步道改善工程，獲營建署核定4.56億元執行，補助率達100%。其中改善經費最多的為陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程，因人行道有多處破損，並有電箱會阻礙通行，明年底前將全部進行改善及遷移。

新竹縣工務處代理處長陳盈州指出，配合行政院道路交通安全精進作為政策，新竹縣政府針對易肇事路口、校園周邊及校內道路事故發生機率高等地進行盤點，其中12所學校列管優先改善的危險道路，除3所學校已改善完成，連同易肇事路口共提出18件改善工程。

其中校園周邊及校內危險道路改善類15件、易肇事路口改善類2件，碰撞構圖系統1件，改善經費最多的為陽明交通大學六家校區周邊人行環境改善工程，經費約7070萬元。

陳盈州說明，陽明交大客家學院沿自強南路到文興路整個街廓的人行道，有多處破損，並有電箱會阻礙通行，明年底前將全部進行改善及遷移，讓學生和行人更安全通行。

陳盈州表示，「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」經費，中央是以特別統籌分配稅款支應，營建署編列4.56億，其中中央補助3.75億，地方配合款8221萬元。

陳盈州指出，山崎國小、竹北國中、竹北國小、關西國小、竹仁國小、二重國小、中山國小、竹東高中及上館國小等通學步道，竹東鎮光明路人本環境建置工程、竹北市文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程、新竹縣現場事故圖及碰撞構圖含分析及追蹤生成系統，都由提案單位負責執行，工程經費1千多萬到4千多萬元不等，預計在明年底前陸續完成。