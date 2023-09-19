全桃園首創手舉小黃旗過馬路增安全 後續30所學校試辦

桃園市交通局推動學生過馬路舉小黃旗增加安全措施，交通局於中壢林森國小周圍路口號誌旁放置小黃旗，當學生要過馬路時，可拿取小黃旗高舉，讓開車駕駛更加注意並放慢速度。交通局盤點出桃園學校周圍行人事故前30名試辦，後續會去各學校會勘，改善行人環境，增加上下學安全。

9月為交通安全月，桃園市政府交通局於林森國小辦理交通安全月宣導活動，透過學童手持「小黃旗」過馬路的宣導活動，由教育著手向下紮根，從小做起，宣揚車輛停讓的觀念，維護校園周邊交通安全，也提升市民的駕駛觀念。

交通局表示，日本有的小學會讓孩童過馬路增加安全，有的甚至規定要戴黃色帽子，增加行人辨識度，因此才會盤點去年度全桃園學校周邊學生行人事故排名前30所優先試辦。今率先由林森國小試辦，因林森國小周邊有人行道及路口號誌相當適合，加上發現行經車輛車速快，因此透過寫有穿越中字樣小黃旗措施增加學生安全，也提醒駕駛要特別注意。

桃園市長張善政今帶領小朋友一同舉小黃旗帶黃帽過馬路並說，除學童手持小黃旗穿越馬路，提高被辨識程度外，因馬路如虎口，也提醒過馬路務必要特別小心，宣導「路口退三步停等」、「確認綠燈秒數足夠、左看右看再左看，走行人穿越道通過路口」、「穿越過程不嬉鬧，隨時注意轉彎車」等原則，協助學童建立良好的交通安全觀念。