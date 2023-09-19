桃園楊梅公所上浮問題解決10月2日啟用 張善政：可安心使用

桃園楊梅區公所因已使用60多年，建築物老舊及有耐震係數不足等疑慮，市府經多方協調於2019年5月原地重建，不過2021年8月盧碧颱風來襲，基地因地下水層隆起而上浮，最後只好將地下3樓15格停車位灌漿增加載重，另增設79根地錨。整體工程今年1月竣工並取得使照，上月點交給公所，預計10月2日搬遷至新公所。

楊梅區公所原址重建一棟地下3層、地上6層樓建築，不過因強降雨從公所東側山坡地湧入基地下方地下水層，當時觀察到基地與旁邊路面落差逐漸縮小，才發現基地有上浮狀況。經過儀器檢測發現公所正門抬高離地45公分、後方也上升12公分。

後續透過增設79根地錨、2座抽水井及將地下3樓的15格停車格灌漿增加載重，解決問題。桃園市長張善政今表示，當初其實在舊的區公所拆除後，應該再補做當時區公所下方的地下水位探測，但是沒有做當，導致對於地下水位的錯估，造成後來多下一點點雨就上浮，便宜行事造成對地下水的誤判。透過公共工程體檢後，已可以安心來使用。

楊梅公所指出，工程總經費約9 億294 萬元，其中內政部補助1億元，交通部公路總局補助1億 1373 萬元，因地形高低落差關係，打造雙層入口，1樓主要出入口位於大成路，2樓主要出入口位於中山路，汽機車出入口則設於梅山東街側。

公所外部空間，因退縮留有大幅廣場空間，方便民眾行走、休憩與散步，而內部空間地下1至3樓主要為停車場，提供汽車252格、機車153格。地上1至3樓為公所為辦公及洽公空間，4 樓則有社會局家庭服務中心、環境稽查大隊楊梅區中隊及楊梅區調解委員會，5樓有會議室及可容納450人活動中心。

公所預計9月30日及10月1日搬遷，10月2日將可在新大樓辦公並服務民眾，並於10月20日辦理啟用典禮。