桃園宣布合併資科局、研考會 張善政：不是為了婦幼局

桃園市長張善政今天下午在市政會議宣布，明年1月起合併資科局和研考會為「智慧城鄉發展委員會」。張表示合併並非是為成立婦幼局，而是真的有業務需要，一方面要讓資科局專業擴散到所有局處，另方面也加強研考會對資訊科技的掌握，「桃園是所有縣市政府第一例，希望一起將全府智慧科技往前推。」

據了解，智慧城鄉發展委員會設有6組3室，分別是綜合規畫組、管制考核組、基礎建設與資安組、智慧行政組、便民服務組、創新應用組、秘書室、會計室及人事室。編制上設有主任委員、2名副主任委員，9至13名委員（府內各機關首長及專家學者）、主任秘書、專門委員等。市府也將修改桃園市政府組織自治條例第6條及第16條。

「資科局不可以是個局，必須是個委員會。」張善政今天在市政會議開始前，化身張教授，透過10分鐘簡報解釋合併原因。張表示，他跟高雄市前市長韓國瑜搭配選總統時，就曾提出在中央設置數位創新委員會的政見。

而現在他到市府，面對資安他發現各局處權責不一，像是市府日前被審計處檢討資安出問題，但資安出問題未必是資科局責任，因為全府資安預算超過4500萬，其中資科局預算不到1000萬，別局處出問題時卻要出來面對，「資科局專業上是懂資安的，但他管不到，這是現在面臨的問題。」

張善政說曾有一位台積電退休副總告訴他，台積電智慧製造成功的原因，是因為資訊處會將員工調到各個製造部門待半年至一年，搞清處每個部門的專業後再回到資訊處，後續資訊處跟製造部門就有共通的語言；市府也一樣，「絕對不能一個局一個局自己幹自己的，彼此要溝通。」