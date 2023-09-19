快訊

PLG／林書豪簽1+1合約 直言練球一直看到弟弟很奇怪

上午道歉下午再上火線 陳吉仲5點半召開記者會說明進口蛋

10月電費凍漲均電價1度3.1154元 高壓電用戶補漲15%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園宣布合併資科局、研考會 張善政：不是為了婦幼局

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天下午在市政會議宣布，明年1月起合併資科局和研考會為「智慧城鄉發展委員會」。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天下午在市政會議宣布，明年1月起合併資科局和研考會為「智慧城鄉發展委員會」。記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政今天下午在市政會議宣布，明年1月起合併資科局和研考會為「智慧城鄉發展委員會」。張表示合併並非是為成立婦幼局，而是真的有業務需要，一方面要讓資科局專業擴散到所有局處，另方面也加強研考會對資訊科技的掌握，「桃園是所有縣市政府第一例，希望一起將全府智慧科技往前推。」

據了解，智慧城鄉發展委員會設有6組3室，分別是綜合規畫組、管制考核組、基礎建設與資安組、智慧行政組、便民服務組、創新應用組、秘書室、會計室及人事室。編制上設有主任委員、2名副主任委員，9至13名委員（府內各機關首長及專家學者）、主任秘書、專門委員等。市府也將修改桃園市政府組織自治條例第6條及第16條。

「資科局不可以是個局，必須是個委員會。」張善政今天在市政會議開始前，化身張教授，透過10分鐘簡報解釋合併原因。張表示，他跟高雄市前市長韓國瑜搭配選總統時，就曾提出在中央設置數位創新委員會的政見。

而現在他到市府，面對資安他發現各局處權責不一，像是市府日前被審計處檢討資安出問題，但資安出問題未必是資科局責任，因為全府資安預算超過4500萬，其中資科局預算不到1000萬，別局處出問題時卻要出來面對，「資科局專業上是懂資安的，但他管不到，這是現在面臨的問題。」

張善政說曾有一位台積電退休副總告訴他，台積電智慧製造成功的原因，是因為資訊處會將員工調到各個製造部門待半年至一年，搞清處每個部門的專業後再回到資訊處，後續資訊處跟製造部門就有共通的語言；市府也一樣，「絕對不能一個局一個局自己幹自己的，彼此要溝通。」

張善政提到，現在包括環保局、水務局、文化局等單位都使用人工智慧等科技，每個局處都跟科技越來越有關係，他希望資科局專業可以擴散到所有局處，不能讓資科局扛其他局處的責任；至於研考會考核時若無法掌握資訊科技，也會出問題，因此才會將2局處合併。

桃園市長張善政今天下午在市政會議宣布，明年1月起合併資科局和研考會為「智慧城鄉發展委員會」。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天下午在市政會議宣布，明年1月起合併資科局和研考會為「智慧城鄉發展委員會」。記者朱冠諭／攝影

張善政 桃園

延伸閱讀

泰豐自辦重畫區今啟動將創造三贏 民代籲別重蹈覆轍

施政滿意度在後段班 張善政：缺點再改進繼續努力

桃園三級棒隊奪冠慶功宴頒獎金 張善政：打造世界棒球城市

陳吉仲請辭獲慰留 張善政：民進黨執政只能自立自強

相關新聞

桃園宣布合併資科局、研考會 張善政：不是為了婦幼局

桃園市長張善政今天下午在市政會議宣布，明年1月起合併資科局和研考會為「智慧城鄉發展委員會」。張表示合併並非是為成立婦幼局...

全桃園首創手舉小黃旗過馬路增安全 後續30所學校試辦

桃園市交通局推動學生過馬路舉小黃旗增加安全措施，交通局於中壢林森國小周圍路口號誌旁放置小黃旗，當學生要過馬路時，可拿取小...

桃園楊梅公所上浮問題解決10月2日啟用 張善政：可安心使用

桃園楊梅區公所因已使用60多年，建築物老舊及有耐震係數不足等疑慮，市府經多方協調於2019年5月原地重建，不過2021年...

竹東躍全國人口第一大鎮 學者提重塑在地木材產業

新竹縣竹東鎮成為全台人口第一大鎮，讓竹東再次成為各界關注焦點，陽明交大助理教授曾聖凱提出竹東應重塑林業發展，打造以國產工...

部桃醫院與日本NGO和平之風簽署備忘錄 台日災難醫療聯手援助

衛福部桃園醫院代理院長陳日昌與日本NGO「和平之風（PWJ）」ARROWS飛行搜索醫療隊負責人稻葉基高醫師簽署災難醫療人...

龍科擴大徵收竹科讓步 桃議會明專案報告要市府說清楚

桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫引發反對龍科擴大土地徵收自救會抗爭，桃園市議會臨時會明天召開市府專案報告，市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦