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竹東躍全國人口第一大鎮 學者提重塑在地木材產業

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮成為全台人口第一大鎮，讓竹東再次成為各界關注焦點，陽明交大助理教授曾聖凱提出竹東應重塑林業發展，打造以國產工程木構為設計理念的「台灣厝」，除了可展現台灣木建築實力，還可重現竹東林業榮景。

曾聖凱指出，竹東過去作為新竹縣最繁榮的鄉鎮，受益於來自上個世紀林業、礦業、玻璃、竹木加工業等傳統工業的發展，同時作為其他鄉鎮農產品集中的轉運站，使得竹東曾經穩坐新竹發展龍頭，然而時代更迭使得這些產業逐漸凋零，留下的卻是竹東人豐沛的文化資源跟歷史記憶，這些無形的資產正是竹東重振的機會。

根據內政部戶政司最新人口統計資料，今年8月竹東人口達到97005人，超越草屯的96990人，成為全台最大鎮，鎮民在開心之餘也期望竹東鎮的未來可以名符其實，擁有更好的資源，與更永續的發展策略。

然而實際上，竹東的人口數其實沒有增加太多。曾聖凱說，以竹東各里的數據來看，可以看到除了幾個靠近竹科的里以外，其實市中心與內五里的人口都在慢慢減少，市中心原有的工商業其實正在逐漸衰退，但竹東處在新竹縣的交通中心，具備巨大的發展潛力。

曾聖凱提出，近幾年地方創生已經成為國家重要的發展方向，地方創生再造傳統產業的價值將能重新創造產業升級的機會，或許可以透過木竹產業鏈吸收二氧化碳，同時創造新的循環經濟模式，且竹、木等自然材料在生長的過程中，可以吸收大氣中的二氧化碳，並且透過生物性循環（Biological Cycle）持續產生新的養分與資源。

曾聖凱即曾帶領著陽明交大的跨領域團隊，設計並建造出第一棟完全以國產工程木構（GLT膠合梁柱、CLT直交集成板）打造的「台灣厝」，在德國獲得永續建築競賽（SDE21/22）建築金獎及創新銅獎的成績。

因此他認為，竹東林業的發展前景可期，未來若能推動台灣木構造建築法規的修訂，讓新型的木構造建築技術得以在台灣發展，並以竹東這個具由文化與產業底蘊的市鎮作為實證場域，就能讓低碳建築從竹東起造，讓永續之島從新竹出發。

曾聖凱提出以國產工程木構打造「台灣厝」，將能驅動木材產業發展。圖／曾聖凱辦公室提供
曾聖凱提出以國產工程木構打造「台灣厝」，將能驅動木材產業發展。圖／曾聖凱辦公室提供

建築 新竹 陽明交大

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