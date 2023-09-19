泰豐自辦重畫區今啟動將創造三贏 民代籲別重蹈覆轍

桃園中壢泰豐輪胎廠位在中壢中華路二段上，鄰近市中心，桃園市政府為促進地區發展經過逾20多年努力，去年11月核准實施重畫，面積約8.86公頃，重畫後市府預計可無償取得3.34公頃公共設施用地，並提供5.52公頃建築用地，預計2025年底至2026年完成。

至於遲未開發的逾4公頃工商綜合區也會一同開發，朝興建大型購物商場努力。也有民代籲盡速開發，別又像工商綜合區至今仍荒地一片。

「變更中壢平鎮都市擴大修訂計畫(第二次通盤檢討)案」自1995年發布實施，桃園市政府為促進地區發展於1998年2006年二度著手辦理細部計畫擬定作業，期間因泰豐觀音廠建廠、南側鐵路地下化的都市計畫變更，直至泰豐中壢廠遷至觀音後，在市府暨地政局等相關局處、泰豐輪胎、泰豐自辦市地重畫區重畫會致力推動下，去年經市府公告核准實施重畫案。

泰豐自辦重畫區主要範圍為泰豐輪胎中壢廠舊廠區，東至新街溪黃屋庄支線為界、西至普義路東側約70公尺為界、南至中原豪景社區界、北至生態綠地為界，面積8.86公頃，公共設施用地3.34公頃，建築用地面積為5.52公頃，以容積率200%計算，住宅區總樓地板面積約為11.05公頃，容納人口達2210人，預計2025年底至2026年完成。

桃園市長張善政今出席泰豐自辦重畫區既有建築物拆除工程動工典禮表示，拆除啟動是大家期待已久，拆除重畫唯桃園發展縮影，過去在中壢設廠，隨著發展當廠房土地可惜，重畫能更有價值運用。

張善政說，重畫後能創造三贏，不僅土地價值倍增，新興商業住宅區也能美化市容，加上市府也能獲3.34公頃公共設施用地，相信未來會成為中壢新地標。

行政院顧問李憲明指出，泰豐輪胎重畫前朝就努力推動，一棒接一棒促成，希望重畫進度順利，重畫位置鄰近鐵路地下化工程及都市建設，相信中壢發展能更加完善。

立委魯明哲說，周邊住宅被工廠阻隔約一甲子，因此樂見重畫，不過希望團隊不要犯過去錯誤，像泰豐的工商綜合區1990年代變更後，僅蓋了家樂福後就止步，至今還是空地雜草叢生，希望團隊能盡速開發，別又變空地一片。