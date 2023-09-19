快訊

獨／退錯冰、領錯屍法醫險解剖錯人 竹市殯儀館連環疏失出大包

拜登對伊朗的荒謬妥協？59億美元換5位美國公民划算嗎

除了iOS 17…iCloud+全新儲存空間最高12TB 價格驚呆網友：大容量沒優惠？

苗栗火車站電梯故障 遭投訴讓日本友人「受苦難」很汗顏

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯故障1星期多，民眾抱怨投訴連連。本報資料照片
台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯故障1星期多，民眾抱怨投訴連連。本報資料照片

台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯故障1個多星期，迭遭民眾投訴，一名讀者投訴日本大阪的友人因此提行李走樓梯，且故障告示沒有英文、日文，讓他汗顏道歉，站方回應會盡快修好電梯。

苗栗火車站跨站式站房，售票口及進站閘門在3樓，車站沒有設置電扶梯，行動不便的老人、輪椅族，或身心障礙者等，必須靠4座電梯進出車站，上周東站1號電梯故障，站方在電梯告示，並開放東站1樓閘門供行動不便旅客進出站，但民眾抱怨投訴連連。

一名讀者向聯合報系投訴，這禮拜他的日本大阪朋友來苗栗玩，友人到苗栗火車站下車覺得很離譜，苗栗車站電梯竟然可以故障，他非常汗顏，頻頻跟友人道歉，因為行李要上下樓，友人很不能理解，為什麼南下列車下車以後可以從第一月台東站1樓閘門出站，要進站卻不能從這裡進站往南下月台？

此外，電梯故障沒有幾個人知道，因為公告非常小張，日本友人說日本車站的公告非常大張，字體和配色明顯也優美，不會像苗栗站貼在電梯門旁，不容易發現，加上沒有英文、日文，外籍旅客根本被擋在電梯門外，大型行李不得其門而入。

讀者表示，友人強調日本非常重視長者和行動不便旅客，尤其電梯不會是採購最低標的電梯，台鐵竹南、新竹、中壢站的電梯包商和廠牌，都是不一樣的，料件都不一樣，如果故障勢必拉長維修時間。

站方強調會盡速修好電梯，先前回應考量長痛不如短痛，這次維修廠商將整個機電設備拆回去，希望一次到位，徹底更新改善，趕於中秋連假前修復，期間如果行動不便的旅客，可以從1號月台東站1樓匣門進出站，電話037-260031，至於新設6座電扶梯案，也持續推動中。

台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯故障1星期多，民眾抱怨投訴連連。本報資料照片
台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯故障1星期多，民眾抱怨投訴連連。本報資料照片
台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯故障1星期多，民眾抱怨投訴連連。本報資料照片
台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯故障1星期多，民眾抱怨投訴連連。本報資料照片

電梯 日本

延伸閱讀

71歲洪金寶罕見露面 合體日本女星 身形瘦一圈

匯聚日本關西美食伴手禮 伏見稻荷新設施開幕啦！

遊日怨服務品質變差 陸客：遭冷待歧視

食材的超級產地 彰化食農教育與日本專家交流

相關新聞

苗栗火車站電梯故障 遭投訴讓日本友人「受苦難」很汗顏

台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯故障1個多星期，迭遭民眾投訴，一名讀者投訴日本大阪的友人因此提行李走樓梯，且故障告示沒有英...

遊蕩犬危害層出不窮 苗栗、台中首度跨縣市合作捕犬

苗栗縣近來發生多起遊蕩犬出沒，追車擾民或肆虐雞舍，引發關注，縣府政府動物保護防疫所除了加強犬貓清查，落實清查與源頭管控，...

天下雜誌縣市長施政滿意度吊車尾 高虹安：虛心檢討

天下雜誌今天公布永續幸福城市大調查結果，針對縣市長施政滿意度調查，新竹市長高虹安以55.9分列為「衝刺組」最後一名。對此...

關埔國小地下停車場上浮 市府：水位即時監測系統完成

新竹市關埔國小三期工程面臨工程多次流標、二期工程施工階段因豪大雨地下水位暴升，造成地下室建築物上浮情事，經施工廠商採取筏...

桃園大湳森林公園 被怨停車位不足

桃園市八德區大湳森林公園動工6年後，今年7月終於開園，行政院副院長鄭文燦昨前往視察，稱讚工程獲獎無數，交通機能發達，不過...

施政滿意度在後段班 張善政：缺點再改進繼續努力

2023年《天下》縣市首長施政滿意度調查，分為標竿、優等、佳等及衝刺組，今公布排名，桃園市長張善政被列在佳等組，張善政今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦