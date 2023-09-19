苗栗火車站電梯故障 遭投訴讓日本友人「受苦難」很汗顏

台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯故障1個多星期，迭遭民眾投訴，一名讀者投訴日本大阪的友人因此提行李走樓梯，且故障告示沒有英文、日文，讓他汗顏道歉，站方回應會盡快修好電梯。

苗栗火車站跨站式站房，售票口及進站閘門在3樓，車站沒有設置電扶梯，行動不便的老人、輪椅族，或身心障礙者等，必須靠4座電梯進出車站，上周東站1號電梯故障，站方在電梯告示，並開放東站1樓閘門供行動不便旅客進出站，但民眾抱怨投訴連連。

一名讀者向聯合報系投訴，這禮拜他的日本大阪朋友來苗栗玩，友人到苗栗火車站下車覺得很離譜，苗栗車站電梯竟然可以故障，他非常汗顏，頻頻跟友人道歉，因為行李要上下樓，友人很不能理解，為什麼南下列車下車以後可以從第一月台東站1樓閘門出站，要進站卻不能從這裡進站往南下月台？

此外，電梯故障沒有幾個人知道，因為公告非常小張，日本友人說日本車站的公告非常大張，字體和配色明顯也優美，不會像苗栗站貼在電梯門旁，不容易發現，加上沒有英文、日文，外籍旅客根本被擋在電梯門外，大型行李不得其門而入。

讀者表示，友人強調日本非常重視長者和行動不便旅客，尤其電梯不會是採購最低標的電梯，台鐵竹南、新竹、中壢站的電梯包商和廠牌，都是不一樣的，料件都不一樣，如果故障勢必拉長維修時間。

站方強調會盡速修好電梯，先前回應考量長痛不如短痛，這次維修廠商將整個機電設備拆回去，希望一次到位，徹底更新改善，趕於中秋連假前修復，期間如果行動不便的旅客，可以從1號月台東站1樓匣門進出站，電話037-260031，至於新設6座電扶梯案，也持續推動中。