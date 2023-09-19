遊蕩犬危害層出不窮 苗栗、台中首度跨縣市合作捕犬

苗栗縣近來發生多起遊蕩犬出沒，追車擾民或肆虐雞舍，引發關注，縣府政府動物保護防疫所除了加強犬貓清查，落實清查與源頭管控，也派員巡查熱區，並首度跨縣市合作捕犬，預計明午與台中市動保處捕捉人員共同在苑裡億光電子廠週邊及大甲日南執行圍捕浪犬。

苗縣府動保所指出，近期通報熱區有苑裡鎮億光電子廠與大甲日南交界、苗栗市苗28線道近4.5K的西湖往苗栗市功維敘新英里的土地公旁、銅鑼鄉興隆村8犬襲擊雞舍、西湖鄉高埔村、永和山水庫區域及竹南工業區等。

這些熱區都是管制捕捉人員例行加強巡視重點，誘捕犬貓籠都是持續在誘捕捉中，除增加調派人力圍捕與執行夜間和凌晨巡視捕捉工作外，並與通報人或受災人或當地民代留聯繫通報電話，一發現遊蕩犬隻出沒立即通報前往處理，同時也加強巡視立告示牌與告誡愛心餵養者。

由於動保法修法自106年起零撲殺政策，遊蕩犬引發人犬衝突及公安等風險增加，苗縣府動保所依遊蕩犬管理精進措施，也公布今年第四季預定全面執行完善犬貓管理區域，包括後龍鎮(南港里、中和里)、通霄鎮(白東里、白西里、內島里、新埔里、福龍里、通灣里、福源里、烏眉里、內湖里、平安里、通西里、平元里、楓樹里、通東里)及卓蘭鎮(苗豐里、上新里、內灣里、新厝里、中街里、新榮里、老庄里)等共23里。

所長張俊義表示，動物保護與防疫工作常有跨縣市合作經驗，但聯合「捕犬」還是第一次，明午與台中市動保處管制共同出動，主要是因遊蕩犬出沒區域，涵蓋苑裡億光電子廠週邊及台中市大甲日南。另外，苗縣府也將在10月第一周召開公聽會廣納意見。