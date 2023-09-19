1.72億苗栗市全民運動館動工 原則委外經營使用者付費
苗栗市公所斥資1.72億元興建全民運動館今天動工，預計2025年3月完工，新川里長林秀城等地方人士樂觀其成，市公所原則會委外經營，採使用者付費，帶動地區運動風氣。
苗栗市全民運動館設在市區中正路旁精華地段，原是國立苗栗農工舊校區，市公所活化利用，市長邱鎮軍、教育部體育署主任秘書呂忠仁、縣政府秘書長陳斌山等人，今天上午主持奠基動工儀式，市民代表、里長幾乎都到場，氣氛熱鬧滾滾。
邱鎮軍指出，全民運動館爭取過程一波三折，縣府協助用地變更，補助2000萬元，公所並爭取體育署前瞻基礎建設計畫補助1億元，加上公所自籌5200萬元，總工程經費1億7200萬元，促成全民運動館，打造愛好運動者一個非常好的場域。
全民運動館樓地板面積約2950平方公尺，1樓規畫綜合球場、舞蹈教室、兒童遊戲室；2樓則規畫體適能教室、飛輪教室、TRX懸吊訓練教室，及桌球室等，公所並爭取在運動館下方的田寮圳礫間水質淨化場旁的空間，闢建足球場，提供更多樣化的運動空間。
林秀城等地方人士肯定運動館多樣化運動項目，及色彩鮮明時尚活設計，認為會吸引民眾想到運動館運動，尤其在市中心位置，交通相當便利，且毗鄰公有停車場，讓人很期待，公所指出，運動館預定2025年3月完工，原則委外經營使用者付費，但會評估地域、年齡等層面，希望將來充分發揮運動館預期功能。
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