天下雜誌縣市長施政滿意度吊車尾 高虹安：虛心檢討

天下雜誌今天公布永續幸福城市大調查結果，針對縣市長施政滿意度調查，新竹市長高虹安以55.9分列為「衝刺組」最後一名。對此，高虹安表示，市府團隊很努力，新竹市本來應該發光發熱，但這段期間沒有做好，尚未讓民眾有感，她會虛心檢討，感謝市民信任給予機會，也謝謝這些打擊在上任第一年發生，讓她有時間與機會改進調整。

根據2023年天下雜誌永續幸福城市大調查結果，作為科技大城、全台最年輕城市的新竹市，市民對於就業機會的滿意度最高，其次是治安、醫療品質和醫療服務充足度；客觀數據指標上，新竹市經濟面向為非六都第三、文教面向非六都第二、醫衛與健康面向非六都第二。

市府指出，在經濟發展方面，作為青創成長的強力推手，高市長大力推動「地方產業創新研發推動計畫」，並積極向中央爭取創新研發相關補助，推動業者進行創新轉型升級，同步加速推動果菜市場遷建、舊城再生，振興在地產業與經濟發展，落實「產業創新」城市願景。

在教育方面，市府表示，有許多教育政策的推進，從「提高學生午餐經費補助」、「規畫安心通學專車」照顧孩子們就學需求；推動「班班有大屏、一師一載具」建置智慧校園發展數位教學、實施「代理教師聘期一年制」穩定師資來源、「調降國中7科教師授課節數」減輕教師負擔、實施「校校均質計畫」、「發展各校特色課程」、「推動雙語教育」等。

在醫療衛生方面，市府表示，考量新竹市產業特性與人口結構，市民初婚、生育年齡較高，高市長上任後即規畫「0-6歲市府養」城市願景，推動「祝妳好孕凍卵補助」，讓年輕一代「願婚、敢生、樂養」，也透過多元管道提供長輩更好的照顧。

市府表示，高虹安市長逐步落實推動各項政策，每一份民調都是市府施政的重要參考依據，未來市府團隊將加倍努力，以市民福祉為依歸，持續落實有感政策，盼為竹市帶來嶄新氣象，打造屬於新竹市民的「安居科技城」。

高虹安也說，部分連任的縣市首長政績表現亮眼，在這次調查中獲評標竿組，她將向標竿組的縣市請益，自己也會加倍努力，讓新竹市明年力拚更好的成績，進一步提升市民的生活品質及相關福祉。