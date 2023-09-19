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滿滿粉紅泡泡！桃園戶政登記結婚超好拍 920新人搶預約

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來取景。圖／桃園區戶政事務所提供
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來取景。圖／桃園區戶政事務所提供

桃園市桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，專區以「桃醉幸福We Got Married」為主題，以喜宴湯圓發想、桃粉色作為主視覺，打造都會時尚浪漫風，隨手拍都是滿滿的幸福粉紅泡泡，不少新人慕名而來，明天「920就愛你」已將近30對新人預約登記。

民政局局長劉思遠表示，桃園市是六都唯一人口正成長城市，也是最年輕的直轄市，桃園區戶政事務所與在地青年設計師合作，融入桃園城市識別logo元素，打造浪漫、唯美的結婚拍照區，讓新人們留下美好回憶。目前各區戶政事務所也持續發揮創意，結合各區特色更新拍照背板，讓新人願意從外地來登記，順道安排桃園浪漫一日遊。

桃園區戶政事務所主任王瓊慧表示，桃園戶政結婚拍照區向來受到新人青睞，曾經創下520當天超過200對新人湧入拍照的紀錄，全新的拍照背板以桃粉色調為主視覺，並以喜宴湯圓發想巧妙點綴，立體粉色霓虹燈點亮主題「桃醉幸福 We Got Married」，傳遞桃園「時尚、溫暖、幸福、友善」的城市意象。

來自新北市的新人蔡瑋強與曹又文，拿起戶所提供的新娘捧花，浪漫合影。他們說，當初選定桃園區戶政事務所結婚登記，就是覺得桃園的結婚拍照專區很美，沒想到，登記當天發現背板更新，而且是今年最夯的芭比風，真的是太幸運；另一組新人曾家恩與黃玟茵，則是被創意手拿牌逗樂，拿起「寵妻狂魔」、「這個家我說了算」、「薪水交給我」、「家事交給我」、連拍多組照片，更大讚貼心的地板延伸設計，連親友團都能美美入鏡留下合影，見證幸福約定。

王瓊慧說，新的結婚專區吸引不少新人登記，明天9月20日諧音「920就愛你」，已有將近30對新人預約，歡迎大家來，而且戶所除了結婚專區，同時也推出同款專屬結婚書約，而且只要戶所網站就可下載。

桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來，隨手拍都是粉紅泡泡。圖／桃園區戶政事務所提供
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來，隨手拍都是粉紅泡泡。圖／桃園區戶政事務所提供
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來。圖／桃園區戶政事務所提供
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來。圖／桃園區戶政事務所提供
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來取景。圖／桃園區戶政事務所提供
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來取景。圖／桃園區戶政事務所提供
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來，隨手拍都是時尚大片。圖／桃園區戶政事務所提供
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來，隨手拍都是時尚大片。圖／桃園區戶政事務所提供
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來，隨手拍都是時尚大片。圖／桃園區戶政事務所提供
桃園區戶政事務所全新結婚拍照專區亮麗登場，不少新人慕名而來，隨手拍都是時尚大片。圖／桃園區戶政事務所提供

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