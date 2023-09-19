關埔國小地下停車場上浮 市府：水位即時監測系統完成

新竹市關埔國小三期工程面臨工程多次流標、二期工程施工階段因豪大雨地下水位暴升，造成地下室建築物上浮情事，經施工廠商採取筏基回填、抽水、排水改善等各項措施，至今無再發生上浮。市長高虹安今天表示，市府積極確保工程未來順利銜接施作，同步進行地下水位即時監測工程、增設校園便道，達到校區及工區品質查核與效率精進的目標，也提供師生更多活動空間。

高虹安指出，自上任後就立即責成相關單位，積極處理解決工程流標，親自主持邀請專家學者、市府單位、學校、設計監造單位召開5次檢討會議及採購工作及審查小組會議，一起完備工程招標內容，也調整大宗物資單價、工期及規格以符合市場行情，期待吸引優質廠商投標，讓校舍工程盡早順利完工。

針對地下停車場上浮傾斜，工務處表示，本案監造單位已先行出具結構技師簽證的安全證明，證明其地下室結構樑柱結構安全無虞，惟市府基於安全考量，及瞭解地下室上浮情形，也將委託技師公會鑑定、釐清上浮原因及問題權責，後續將針對周邊環境水文變化、分析地下水位即時監測的各項數據，確認地下水位基準值，檢討各項抗浮力措施效果無慮，以因應未來自然水文的急遽變化，並將確認改善工法，減浮工程將在三期工程一併處理。

教育處表示，本案經專業技師會勘建議後，市府已補助校方針對基地四個方位施作水位即時監測系統，將可透過網路監測水位高度變化，於警戒水位值發布警示訊息，安裝啟用後經校方評估成效良好。另因應校方人力不足的需求，亦補助校方再增設6處水井之自動抽水馬達控制盤，平日可定期運轉維持水位，如遇到颱風、連日豪大雨等突發狀況，也可立即抽水因應。

教育處表示，市府積極辦理關埔國小三期工程檢討，並依據審查意見進行書圖修正與確認，刻正辦理工程上網招標事宜，以期工程順利決標並如期如質完工。校方辦理的自動化監測之抽水設備及便道施作也於暑假期間全數完工，提供師生安心的就學環境。