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竹北興隆路8T字路口 機車將可直接左轉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣竹北市興隆路車流龐大，也是通往新竹市和高鐵站的重要道路，但左轉的汽機車時常造成堵車與會車不順，縣府將重新檢討其中8處T字型路口汽機車左轉及機慢車兩段式左轉的合理性及效率等，未來將成竹縣第一條汽機車左轉與機車兩段式左轉並行的示範道路。

為提升改善興隆路往東方向汽機車左轉效率，避免交錯衝突，縣府提出「校園周邊暨行車安全道路改善計畫一新竹縣竹北市興隆路增設汽機車左轉道與路口改善工程（博愛南路至自強南路）」，除改善交通，也營造友善行人通行環境。

交旅處說，計畫範圍為竹北市興隆路一段及興隆路二段，於台1線中華路至縣道117線自強南路之間的8處T字路口，主要改善內容包含中央分隔島偏心新增左轉專用道、配合左轉專用道左彎待轉區、取消內側禁行機車及兩段式左轉牌面等，另配合庇護島設置退縮行人穿越道及增設行人專用號誌等。

交旅處表示，計畫今年12月辦理規畫設計作業，完成後會拆除強制機車兩段式左轉的指引標誌，保留機車兩段式左轉的待轉區，提供行動不便或高齡者使用；增設左轉專用道及專用時相，除可分散車流縮短停等時間，也能提升人行穿越安全性。

新竹 北市

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