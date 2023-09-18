苗栗南庄公有市場爭議協調 鄉長允原攤商優先續租

苗栗縣南庄鄉公所今天針對南庄市場招租案爭議召開協調會，鄉長羅春蓮允諾現有攤商優先續租，多餘空間將釋出提供其他有意進駐的新攤商申請抽籤使用。

南庄鄉公有零售市場辦理耐震補強工程7月底完工，原攤商陸續遷回營業，鄉公所日前公告11月租約到期將辦理攤位重新招租及抽籤，引發既有攤商不滿，質疑鄉公所整建前說好的「原攤商回原攤位」承諾跳票，一度在市場拉白布條抗議。

鄉公所今天召開協調會，市場原攤商手持「鄉長實現諾言 歸還攤商權益」、「歡迎新攤商 保障原攤商」等標語海報到場表達訴求。

攤商代表指出，鄉長在市場整建前明確承諾，補強工程完工後就讓既有攤商搬回原有位置，並且免租金6個月，也因此，大家8月重新回到市場準備營業時，也都投入金錢、心血重新裝修攤位水電、設備，公所卻以一紙公文「突襲」，打算重新招租、抽籤，恐讓既有攤商生計斷炊。

攤商們表示，長期以來都是依法向公所承租攤位，也完全不排斥新攤商進駐，市場整建後空間還很寬敞，足以容納其他攤商進駐，希望鄉公所保障原攤商合法租約的權利，也歡迎公所找新攤商進駐，讓市場活絡多元發展。

南庄鄉長羅春蓮出席協調會，允諾保障原攤商續租權利。她表示，鄉公所將擇期現勘，希望在既有攤商所需空間外，盡量釋放多餘空間，再規劃增加6個攤位，讓有意進駐市場的新攤商也有機會運用公共資源。

羅春蓮指出，攤位招租申請登記至10月13日截止，並於10月27日辦理抽籤。