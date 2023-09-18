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竹北市推公立場地E化租借 可24小時預約繳費

中央社／ 新竹市18日電

新竹縣竹北市公所今天表示，竹北市公立場地線上E化租借服務今天正式上線，包括19處竹北市里集會、18處活動中心及文小十足球場都可線上租借，24小時都可預約、繳費。

竹北市公所今天發布新聞稿，市長鄭朝方表示，竹北是科技新興之都，各項市政推動也須因應時代潮流與時俱進，其中力推市政E化是他上任來施政要項之一。

鄭朝方說，今年初發放民生紓困金新台幣6000元，市公所便試行E化發放政策，成功申請率達9成以上，市公所持續努力落實E化服務，首推竹北市公立場地線上E化租借服務，提供市民更便利服務。

鄭朝方指出，E化線上申辦初期，公所仍維持臨櫃送件服務，線上申辦服務24小時及例假日皆可受理，在竹北市公所官網進入「場地租借」，就能查到可租借的場地，再按步驟完成預約租借、繳費。

北市 鄭朝方 新竹

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