苗栗縣訪團赴中國武漢交流 盼建立農產銷陸管道

苗栗縣長鍾東錦率團赴中國大陸參訪，今天在湖北武漢考察鄉村休閒農業。縣府表示，此行期盼強化雙方農業領域合作交流，建立共識，並讓苗栗農漁水產品建立暢通銷陸管道。

苗栗縣長鍾東錦率縣府相關局處和縣農會、鄉鎮農會、全國台企聯、台灣客家總商會等民間團體幹部組成參訪團，16日啟程前往中國武漢、北京進行為期6天參訪，行前規劃互惠交流議題涵蓋農產行銷、兩地青年共好、多元文化融合及創建年度論壇等。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，參訪團抵達武漢，先前往江夏區考察小朱灣美麗鄉村休閒農業，由武漢市副市長張忠軍、農村農業局副局長楊澤敏及湖北省台辦副主任邢軍志陪同，實地參觀與專業解說，汲取當地休閒農業經營管理經驗，作為苗栗縣11處休閒農業區經營輔導借鏡。

隨後，一行人參加「鄂台現代農業產業合作交流會」，各級農會代表也與武漢方面建立共識與默契，強化雙方在農業領域合作，讓苗栗農漁水產品，能建立正常暢通銷陸管道。

鍾東錦表示，參訪期間，發現武漢地區農業產業快速發展，很多值得苗栗學習的地方，縣府秉持互信、互惠、互利原則，全力推動湖北產業發展與苗栗農漁業及休閒農業各領域實質交流，不僅在農產品質、銷售及休閒農業緊密合作，尤其對盛產期採購苗栗縣優質的文旦柚和芋頭等農特產品，落實互惠互助原則，共創互利雙贏局面。

他也指出，武漢地區人口稠密，是一重要消費城市，未來對接交流及採購苗栗地區的文旦柚、芋頭及農特產品，一定可以打開更大市場商機。