快訊

久坐不只傷身...60歲以上每天坐超過「這時間」 恐增失智症風險

畜產會7縣市冷鏈倉儲地點曝光 農業部今公開進口蛋流向

高雄夫妻慘死鄰居刀下 檢警複驗見「新刀痕」揭致命原因

苗栗縣訪團赴中國武漢交流 盼建立農產銷陸管道

中央社／ 苗栗縣18日電

苗栗縣長鍾東錦率團赴中國大陸參訪，今天在湖北武漢考察鄉村休閒農業。縣府表示，此行期盼強化雙方農業領域合作交流，建立共識，並讓苗栗農漁水產品建立暢通銷陸管道。

苗栗縣長鍾東錦率縣府相關局處和縣農會、鄉鎮農會、全國台企聯、台灣客家總商會等民間團體幹部組成參訪團，16日啟程前往中國武漢、北京進行為期6天參訪，行前規劃互惠交流議題涵蓋農產行銷、兩地青年共好、多元文化融合及創建年度論壇等。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，參訪團抵達武漢，先前往江夏區考察小朱灣美麗鄉村休閒農業，由武漢市副市長張忠軍、農村農業局副局長楊澤敏及湖北省台辦副主任邢軍志陪同，實地參觀與專業解說，汲取當地休閒農業經營管理經驗，作為苗栗縣11處休閒農業區經營輔導借鏡。

隨後，一行人參加「鄂台現代農業產業合作交流會」，各級農會代表也與武漢方面建立共識與默契，強化雙方在農業領域合作，讓苗栗農漁水產品，能建立正常暢通銷陸管道。

鍾東錦表示，參訪期間，發現武漢地區農業產業快速發展，很多值得苗栗學習的地方，縣府秉持互信、互惠、互利原則，全力推動湖北產業發展與苗栗農漁業及休閒農業各領域實質交流，不僅在農產品質、銷售及休閒農業緊密合作，尤其對盛產期採購苗栗縣優質的文旦柚和芋頭等農特產品，落實互惠互助原則，共創互利雙贏局面。

他也指出，武漢地區人口稠密，是一重要消費城市，未來對接交流及採購苗栗地區的文旦柚、芋頭及農特產品，一定可以打開更大市場商機。

武漢 鍾東錦

延伸閱讀

兩岸城市交流 苗栗優質農產品商機建立暢通銷陸管道

中台灣農業行銷展售會今起在苗栗開展 8大場館各具特色

苗栗縣組團赴陸明出發 盼成為全台第二個雙城互惠交流

差1天不能領1年3千苗栗縣敬老禮金 縣府抱歉只能等明年

相關新聞

新隱憂「電動車火警」風險大 桃消獲贈4條防火毯添戰力

環保意識當道，電動車蔚為風潮，但一輛電動車萬一起火，最少需20噸的水才能撲滅，因此「防火毯」的重要性不容小覷。桃園市消防...

防詐結合長照2.0 苗警與長照中心攜手「照護」荷包

近年來詐騙集團橫行，苗栗縣政府配合行政院推行「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版本」，並落實強化跨局處橫向溝通合作理念，...

桃園三級棒隊奪冠慶功宴頒獎金 張善政：打造世界棒球城市

桃園市三級棒球國際賽勇奪青少棒冠軍、少棒季軍及U18世界盃棒球賽亞軍表現優異，市長張善政今天中午在中壢頒獎表揚及頒贈獎金...

南庄市場攤商抗議重抽籤 今協調保留原12攤商「續租」

苗栗縣南庄鄉公有零售市場8月完成耐震補強工程，鄉公所近日公告11月底租約到期後將重辦抽籤，引發市場舊有攤商不滿，深怕喪失...

兩岸城市交流 苗栗優質農產品商機建立暢通銷陸管道

苗栗縣參訪團赴大陸湖北省進行現代農業產業發展交流，雙方今天建立合作平台，不僅在農產品品質、銷售及休閒農業緊密合作，尤其盛...

苗栗火車站1號電梯又壞了！9月27日會修復 站方鄭重道歉

台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯又故障！民眾投訴目睹老人用助行器爬樓梯讓人不捨，站方鄭重道歉，表示電梯更新機電設備改善，9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦