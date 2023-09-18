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防詐結合長照2.0 苗警與長照中心攜手「照護」荷包

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗警局與縣府衛生局、長照中心攜手反詐騙，於「跨單位個案研討會」派員擔任全民反詐騙宣導講師，向與會之長照人員宣導反詐騙相關知識。圖／苗栗縣警察局提供
苗警局與縣府衛生局、長照中心攜手反詐騙，於「跨單位個案研討會」派員擔任全民反詐騙宣導講師，向與會之長照人員宣導反詐騙相關知識。圖／苗栗縣警察局提供

近年來詐騙集團橫行，苗栗縣政府配合行政院推行「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版本」，並落實強化跨局處橫向溝通合作理念，由苗栗縣警局與縣府衛生局及長期照護管理中心攜手推動防詐宣導，結合長照計畫2.0－社區整體照顧模式，提升長照人員防詐相關知識，並將識詐意識深耕於社區各個角落。

近日由苗警局與縣府衛生局、長照中心攜手反詐騙，於「跨單位個案研討會」派員擔任全民反詐騙宣導講師，向與會的長照人員宣導反詐騙相關知識。

會中針對長者及弱勢族群較常遭遇的詐騙手法，諸如假投資、假交友、猜猜我是誰及假檢警等高額財損之詐騙手法層層剖析，提點與會人員是類詐騙案件徵候，破解詐騙集團詐騙手法與詐騙關鍵詞，藉此提升長照人員識詐知能，同時培養其成為防詐種子教官，於社區照顧長者及弱勢族群時，適時叮嚀應隨時提高警覺避免遭詐。

苗栗縣警察局長莊勝雄提醒，許多長者辛苦一輩子，累積不少積蓄，特別是獨居長者，未能適時向周遭親友商量討論，因此成為詐騙集團眼中的肥羊，導致其退休養老金一夕之間都不見，呼籲民眾在瀏覽網路訊息或接到電話時，務必保持冷靜不要輕易相信，特別是將自身財務交付陌生人時，更應小心謹慎，以免落入詐騙集團陷阱，如有疑慮自己是否遇到詐騙，可以撥打反詐騙專線165或撥打110報案電話查證。

詐騙集團 長照 衛生局

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