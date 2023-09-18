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桃園三級棒隊奪冠慶功宴頒獎金 張善政：打造世界棒球城市

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（前排左四）頒發獎金鼓勵U18平鎮高中棒球隊獲世界盃亞軍的優異表現。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（前排左四）頒發獎金鼓勵U18平鎮高中棒球隊獲世界盃亞軍的優異表現。記者曾增勳／攝影

桃園市三級棒球國際賽勇奪青少棒冠軍、少棒季軍及U18世界盃棒球賽亞軍表現優異，市長張善政今天中午在中壢頒獎表揚及頒贈獎金鼓勵，張善政表示，他在桃園三級棒隊授旗預祝旗開得勝，果然一路過關斬將，表現贏得國際目光，「在我的心裡都是冠軍」。

桃園市龜山國小少棒、新明國中青少棒及桃園U18棒球隊今年8月代表台灣參加世界少棒、青少棒及世界盃U18棒球賽，各傳捷報，龜山國小少棒隊獲季軍、新明國中青少棒勇奪冠軍、也是台灣在LLB世界青少棒賽第9冠，U18棒隊冠亞軍戰最後1：2不敵日本抱回亞軍。

張善政由教育局長劉仲成、桃園棒球教父張滄彬陪同舉辦慶功宴，向所有球員、教練和家長祝賀，張善政說，利用餐宴感謝所有球員、校長、教練的努力和所有家長的支持，他也特別感謝張滄彬多年扎根桃園棒球的耕耘。

張善政肯定龜山國小、新明國中及U18平鎮高中、北科附工棒球隊的優異表現，他分別頒發龜山國小季軍獎金14萬元、新明國中冠軍獎金42萬元、U18平鎮高中亞軍獎金22萬元，並由張滄彬和球員向張善政獻上一顆簽名紀念球，球員和教練、校長、家長歡聚一堂慶祝三級棒隊的豐碩成績。

張善政表示，桃園三級棒球隊出發授旗，他預祝開得勝，果然龜山少棒在美國贏得季軍，最後一戰贏美國德州隊令人刮目相看，新明國中是世界冠軍，U18大半是桃園球員贏得亞軍，出賽表現一路過關斬將國際注意，U18球隊更吸引國際目光，他要求教育局繼續支助和大力推展棒球，打造桃園成為世界矚目的棒球城市。

桃園市長張善政（中）接受桃園棒球教父張滄彬（中左）和球員代表獻上一顆簽名紀念球慶功。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）接受桃園棒球教父張滄彬（中左）和球員代表獻上一顆簽名紀念球慶功。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左四）頒發獎金鼓勵新明國中棒球隊獲世界青少棒賽冠軍的優異表現。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左四）頒發獎金鼓勵新明國中棒球隊獲世界青少棒賽冠軍的優異表現。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左五）頒發獎金鼓勢龜山國小棒球隊獲世界少棒賽季軍的優異表現。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左五）頒發獎金鼓勢龜山國小棒球隊獲世界少棒賽季軍的優異表現。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）與在世界盃棒球賽表現優異的桃園三級棒球隊球員、教練合影慶功。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）與在世界盃棒球賽表現優異的桃園三級棒球隊球員、教練合影慶功。記者曾增勳／攝影

桃園 張善政 美國

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