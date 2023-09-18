兩岸城市交流 苗栗優質農產品商機建立暢通銷陸管道

苗栗縣參訪團赴大陸湖北省進行現代農業產業發展交流，雙方今天建立合作平台，不僅在農產品品質、銷售及休閒農業緊密合作，尤其盛產期採購苗栗縣優質的文旦柚和芋頭等農特產品，落實互惠互助原則，共創互利雙贏局面。

縣長鍾東錦9月16日率團到大陸城市交流，今天在湖北省武漢市登場，到江夏區考察小朱灣美麗鄉村休閒農業，武漢市副市長張忠軍、農村農業局副局長楊澤敏，及湖北省台辦副主任邢軍志等人陪同，參觀與專業解說，汲取當地休閒農業經營管理的經驗，作為苗栗縣11大休閒農業區經營輔導的借鏡。

隨後鄂台現代農業產業合作交流會，苗栗縣各級農會代表也與武漢方面建立共識與默契，讓苗栗的農漁水產品，能建立正常而暢通的銷陸管道，鍾東錦表示，湖北產業發展交流可說是兩岸城市交流最佳典範，在秉持互信、互惠、互利的原則上，全力推動湖北產業發展與苗栗農漁業及休閒農業各領域的實質交流，都得到實質的助益。