竹市爆百億農村重劃疑雲 立委邱顯智：應回到公辦主導

新竹市民進黨團今召開記者會，連結萬聖節活動與水源自辦農村社區土地重劃案件，質疑市府向建商靠攏。時代力量立委邱顯智也在臉書發表意見，認為除了要查市長高虹安是否與重劃業者有不當利益輸送，最重要的是，不論是水源、前溪、溪橋這幾個農村重劃案，都應回到公辦主導、排除私人壟斷才是正途。

邱顯智指出，新竹不是今天才變成建商財團炒地的「鵝城」，藍綠白執政都一樣，水源、前溪、溪橋這幾個農村重劃案，從林政則、許明財、林智堅到高虹安，歷經4位市長，相關爭議不斷，早該停下來了，回到公辦主導、排除私人壟斷才是正途。

邱顯智也表示，今天民進黨新竹市議會黨團開記者會，揭露市府萬聖節活動的得標廠商「里奧整合行銷」，其營業登記地址與「當岱建築」相同，「當岱建築」的負責人，恰好是水源農村自辦重劃案的出資者周祝伶，並將向地檢署告發高虹安等人可能涉及利益輸送的問題。

「好巧不巧，新竹市東區的3個農村自辦重劃案，就是我們4年前揭發灌人頭炒地的案子」，邱顯智強調，檢方已經起訴灌人頭的犯行，現由法院審理中。

邱顯智也表示，民進黨記者會上有許多錯漏不全之處，包括水源農村自辦重劃案，重劃會的理事長是鄭宏輝的父親鄭清標，兼事曾筠華是鄭宏輝的岳母。這案子的開發公司是岩佳開發，不是周祝伶的毫城不動產，周祝伶只有墊款出資。岩加當時的負責人，是新竹縣小英之友會的總會長陳文宏。

邱顯智也說，此案涉及灌人頭的土地是隆恩段265號地，與前溪重劃案、溪橋重劃案，都是同一群人在灌人頭，有些是鄭宏輝的，有些是林為洲的，所以才被稱為「林鄭炒地團」。