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苗栗火車站1號電梯又壞了！9月27日會修復 站方鄭重道歉
台灣鐵路局苗栗車站東站1號電梯又故障！民眾投訴目睹老人用助行器爬樓梯讓人不捨，站方鄭重道歉，表示電梯更新機電設備改善，9月27日修復，期間提供有需求旅客1號月台1樓進出站。
苗栗火車站跨站式站房，售票口及進站閘門在3樓，車站沒有設置電扶梯，行動不便的老人、輪椅族，或身心障礙者等，必須靠4座電梯進出車站，但電梯頻傳故障，上周東站1號電梯又故障，民眾投訴目睹老人拿著助行器，家人攙扶著慢慢爬樓梯，看了相當不捨，認為一等站設施卻沒有一等，行動不便者怨聲載道。
「台鐵鄭重道歉」！站方回應說，火車站電梯大、小毛病頻傳，考量長痛不如短痛，這次維修廠商將整個機電設備拆回去，希望一次到位，徹底更新改善，趕於中秋連假前修復，方便旅客搭乘。
站方在故障的1號電梯1至3樓，張貼故障維修告示，如果行動不便的旅客，可以從1號月台1樓匣門進出站，站方目前每天上午8點至晚上8點，南下列車靠站時供出站，如果沒有站方人員在1號月台門，可以撥打037-260031，聯給值班室開放進出站。
另，苗栗火車站對於行動不方便民眾動線不友善，頻頻遭投訴抱怨，立委沈發惠團隊、縣議員徐筱菁等，及台鐵局台中運務段長蔡鎮霖等人日前會勘，台鐵提具新設6座電扶梯期程，今年底完成細部設計及預算編列，明年4月工程招標公告，如果順利決標，明年7月開工，工期約1年半，預計2025年底完工。
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