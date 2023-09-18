中壢青埔道路標線改來改去惹民怨 桃市府：停車需求

桃園市中壢區青埔特區永順街附近畫設道路紅線不久，又改畫白線標線，引起民眾質疑，住戶今天向本報投書，批評永順街剛畫好紅線塗銷，改成白線標線，舊標線卻未塗銷乾淨，阻礙行人斑馬線視線的停車格卻遲未塗銷，影響行人、行車安全。

市政府交通局今天下午表示，中壢永順街原未畫設兩側標線，兩側常被民眾停車，影響該路行車和會車，該局畫設兩側紅線禁止停車後，近日民眾以停車需求、要求恢復原狀，經與里長討論，該局縮減車道寬度、雙號側改畫白線及邊線設置2米路肩，單號側維持紅線禁停，另請監造、施工廠商完成路口轉角未設紅線、舊標線塗銷乾淨。

這位市民表示，青埔永順街道路兩側近期剛畫好紅線，日前卻又改畫成白線，影響當地行車，該畫線缺失包括舊標線未塗銷乾淨，依法不禁止停車的路口10公尺米紅線也塗銷，阻礙行人斑馬線視線的車格，反而遲未塗銷，民眾反映已逾3個月，市府為何改畫白線，又青埔國中學校旁上下課接送需求大，建議改成黃線或限時停車更適合。